Borse in rosso, Milano sotto 21mila con spettro crisi politica. Spread tocca 220 punti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Andamento ampiamente negativo per le Borse europee all'indomani del dato sull'inflazione americana di giugno al 9,1%, il massimo dal 1981. Il peggiore è il FTSE MIB di Milano, che oltre al clima di incertezza e tensione, sconta il rischio di una crisi di Governo e scende sotto quota 21.000 punti. Ne risente anche lo spread BTp/Bund che ha toccato i 220 punti base: l'attesa è per il voto al Senato sul Dl aiuti, dopo che il M5S ha annunciato il voto contrario, cosa che porterebbe alla crisi dell'esecutivo guidato da Mario Draghi. In ribasso più contenuto il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra.

Il mercato, inoltre, sta prezzando un aumento dei tassi di 100 punti base da parte della Fed nella riunione di luglio, dopo l'aumento dei prezzi superiore alle attese, anche se molti osservatori continuano a pensare che il livello ora consolidato di aspettative sia di un incremento di 75 punti base.

Sul fronte macro, la commissione europea presenterà le nuove stime ufficiali di crescita dell'Eurozona. Attesa anche, Oltreoceano, per l'avvio della stagione delle trimestrali delle grandi banche americane.

Saipem tenta il rimbalzo, tengono industriali e auto

Sull'azionario milanese, rimbalza Saipem dopo il crollo (è stata anche fermata varie volte in asta di volatitlià), bene i tecnologici con Stmicroelectron e tengono industrali e automotive. Sul fronte opposto, sono sotto pressione le banche a partire dal Banco Bpm e Unicredit, mentre cedono anche Intesa Sanpaolo e Banca Pop Er. Male anche Telecom Italia e le utility.

Loading...

Spread tocca 220 punti, balzo rendimento decennale

Andamento in rialzo per lo spread tra BTp Bund, sulla scorta della crisi politica in atto. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco ha toccato i 220 punti, per poi assestarsi a 219 punti base, dieci in più del riferimento precedente. Il rendimento del BTp decennale benchmark è al 3,38%, dal 3,24% della vigilia.



Prosegue corsa dollaro su euro e yen

Continua la corsa del dollaro, che schiaccia l'euro poco sopra la parità a 1,0019 e torna sui massimi da 24 anni contro yen a 138,7. La debolezza dell'euro è un altro degli elementi sul tavolo della Bce, con l'Europa che teme la recessione a causa dell'aggravarsi della crisi energetica.

Petrolio poco mosso, gas torna sui 180 euro/Mwh

Intanto, sul fronte del greggio, il Brent è poco mosso a 99,53 dollari mentre il Wti perde lo 0,14% a 96,17 dollari. Dopo un primo prezzo in calo, il gas torna sui 180 euro al MWh, con i dubbi sulla riapertura di Nord Stream 1 che si fanno sempre più concreti dopo che la Russia ha detto di non poter garantire i tempi delle riparazioni.