Borse Ue deboli in attesa di Lagarde, Milano frenata da auto e banche

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Andamento con il freno a mano tirato per le Borse europee, strette sempre tra i rialzi dei tassi di interesse per frenare l’inflazione e i conseguenti timori di una recessione globale. Gli indici sono dunque poco mossi nell’ultima seduta della settimana, in attesa del cruciale dato sull'occupazione americana di giugno e dopo aver superato lo «scoglio» dei verbali della Fed e della Bce dai quali non sono emerse sorprese negative per gli investitori, anche se restano divisioni tra i membri del board di Francoforte sulla cosiddetta «gradualità» rispetto al rialzo dei tassi di interesse. Così procedono a passo lento il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, dopo il dato sul deficit commerciale che ha toccato in maggio il record di 13,1 miliardi, il DAX 40 di Francoforte, l'AEX di Amsterdam, l'IBEX 35 di Madrid e il FT-SE 100 di Londra, che sconta anche la fase di incertezza politica dopo le annunciate dimissioni del premier Boris Johnson.

Gli occhi del mondo, investitori inclusi, sono rivolti in questo momento in Giappone, dove l’ex premier Shinzo Abe è stato gravemente ferito da colpi arma fuoco durante un comizio. Una notizia che, oltre a colpire l’opinione pubblica mondiale, ha fatto sbandare la Borsa di Tokyo che ha di colpo azzerato i guadagni, chiudendo quasi sulla parità (+0,1%). Questo mentre alla vigilia Wall Street ha terminato la seduta in territorio positivo, supportata dalle parole di diversi esponenti della Fed che hanno cercato di allontanare lo spettro di una recessione imminente (dovuta all’inasprimento delle politiche monetarie per frenare l’inflazione). E questa sarà una seduta anche all’insegna dei banchieri centrali, visto che è atteso il discorso in Francia della presidente dell’Eurotower, Christine Lagarde, seguita da un’infornata di dati macro in arrivo dagli Usa, come i nuovi occupati non agricoli, i salari orari e il tasso di disoccupazione a giugno.

Loading...

A Milano occhi su Tim, su Leonardo analisti positivi

Sull'azionario milanese, scattano Saipem, mentre si avvicina la fine dell'aumento di capitale, e Leonardo - Finmeccanica, dopo il rilancio sull’offerta per il cloud nazionale insieme a Telecom Italia, che invece soffre all’indomani del piano industriale. Per altro, Leonardo è stata «promossa» dal broker francese Oddo, che ha alzato il giudizio da Neutral a Outperform, fissando un prezzo obiettivo di 12,50 euro. In coda banche, auto e tecnologici, con Stmicroelectron e Pirelli tra le peggiori.

Spread in calo, ma resta sopra 200 punti

Andamento in calo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco si attesta a 203 punti base, quattro in meno rispetto ai 207 punti del closing precedente. In calo anche il rendimento del BTp decennale benchmark che è al 3,33% dal 3,37% del riferimento precedente.



Euro si rafforza, poco mosso il petrolio

Sul mercato dei cambi, l’euro si rafforza leggermente a 1,0160 dollari (da 1,0158 ieri in chiusura) e a 137,88 yen (138,05), con il dollaro/yen a 135,71 yen (135,88). In ribasso il prezzo del gas ad Amsterdam a 179 euro al megawattora (-2,3%), mentre il petrolio guadagna leggermente posizioni: il Wti di agosto scambia a 102,8 dollari (+0,2%), il Brent di settembre sale a 105,1 dollari (+0,4 per cento).