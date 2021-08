Borse Ue deboli, ma focus è su Cina: nuova stretta sulla privacy piega i listini asiatici

3' di lettura

Poco movimento per le Borse europee dopo la performance negativa di giovedì compensata però da una chiusura contrastata di Wall Street: l'attenzione però è tutta sulla Cina e sulle continue strette regolamentari che Pechino sta adottando nei confronti di diversi settori dell'economia e non solo.

Il giro di vite di Pechino e il nuovo calo delle Borse cinesi



Il Paese asiatico ha approvato una nuova legge sulla privacy - simile a quella dell'Unione europea - che mira a limitare l'uso dei dati da parte delle aziende tecnologiche, misura che ha già fatto scattare le vendite su molti titoli tech cinesi, Alibaba in primis. Ma secondo le indiscrezioni le bevande alcoliche e il settore sanitario sono già nel mirino. Giù i listini cinesi di Hong Kong e Shanghai.

Borsa Tokyo: -3% in una settimana per l'aumento dei contagi



Male anche la Borsa di Tokyo (NIKKEI 225)che in una settimana è arretrata del 3%. E' la diffusione della variante Delta (20mila contagi giovedì 19), che sta portando il Governo ad accelerare sui test e a valutare nuove strategie di contrasto, a pesare sugli indici. Toyota, che ha annunciato sospensioni della produzione ad agosto e settembre in 14 impianti in Giappone, ha perso un altro 4%. Gli stop, che secondo la stampa giapponese, ridurranno la produzione del 40% a settembre sono motivati dalla carenza di componenti dovuto alla nuova fiammata di contagi.

A Milano giù Campari: Pechino mette nel mirino



A Piazza Affari acquisti su Enel e Telecom Italia , all'indomani dell'annuncio di un accordo con Dazn per la diffusione tramite Tim Vision nei locali pubblici della Serie A di calcio. Ancora pesante il lusso (Moncler) - a causa della volontà della Cina di una stretta fiscale sui redditi alti che avrebbe conseguenze sui consumi di beni di lusso - e scivola anche Campari così come gli altri titoli del beverage in Europa proprio sui timori degli interventi cinesi sul settore.

Wall Street contrastata dopo Fed e sussidi



Intanto la pubblicazione dei verbali della Federal Reserve, che ha alimentato l'idea di un avvio del tapering già dalla fine del 2021 e' stato un fattore di incertezza per i mercati finanziari. Tuttavia, nell'ultima seduta Wall Street con l'S&P500 e il Nasdaq ha mostrato un recupero, quando le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono state inferiori alle attese e il numero di chi riceve il sussidio negli Usa e' arrivato ai minimi da inizio pandemia. Intanto è scattato il conto alla rovescia per il simposio di Jackson Hole, che la prossima settimana vedrà protagonisti i banchieri centrali.