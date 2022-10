Borse Ue fiacche, conti banche sotto i riflettori e delusione Big Tech Usa. A Milano giù St

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee viaggiano fiacche, dopo due sessioni di vivace risalita: i buoni risultati trimestrali di alcune grandi banche, come Unicredit, Barclays e Deutsche Bank, non bastano a compensare la delusione per i conti dei big della tecnologia americana come Alphabet e Microsoft. Il DAX 40 di Francoforte, il CAC 40 di Parigi e l'IBEX 35 di Madrid mostrano cali frazionali, così come il FT-SE 100 di Londra. Più significativo il calo del FTSE MIB di Piazza Affari, che ha comunque rimontato il 3,3% nelle ultime due sedute e oltre il 9% nelle ultime due settimane. L'AEXdi Amsterdam è penalizzato dalla presenza di molti titoli tecnologici nel paniere.

St paga la delusione per le Big Tech, occhi su Unicredit

Una delle peggiori performance tra le big di Milano è quella di Stmicroelectronics che, alla vigilia di conti attesi in rialzo, sconta il malumore sui titoli tecnologici ma anche la guidance deludente sul quarto trimestre di Texas Instruments (-5% in After-Hours a Wall Street). Realizzi su Pirelli & C e Davide Campari. Dura poco la risposta positiva della Borsa ai risultati di Unicredit che ha riportato un utile di 1,7 miliardi di euro nel terzo trimestre e migliorato la guidance per il 2022 (+1,5% il titolo in avvio). Scatta invece Telecom Italia.

Tonfo Tod's dopo il fallimento dell'Opa

Le azioni Tod's sono in forte calo (già nel premercato cedevano il 20%), dopo che l'opa lanciate dall'azionista di controllo Della Valle si è conclusa con un nulla di fatto. I titoli segnano un teorico -20% a 31,8 euro dai 39,6 della chiusura precedente e dai 40 euro dell'offerta. L'offerente aveva indicato il raggiungimento del 90% del capitale come condizione di efficacia dell'offerta, ma le adesioni raccolte non hanno permesso di raggiungere questo obiettivo per cui "l'offerta non si perfezionerà".

Spread in leggero rialzo, rendimento al 4,36%

Sale leggermente lo spread tra BTp e Bund il giorno dopo le dichiarazioni programmatiche di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco è indicato a 222 punti base, tre in più rispetto ai 219 del closing della vigilia. Il rendimento del BTp decennale benchmark è sostanzialmente stabile, al 4,36% dal 4,35% della vigilia, ma sempre in forte calo rispetto al 4,77% nel finale di venerdì.

Euro a un soffio dalla parità con dollaro, risale la sterlina

Sul mercato valutario, l'euro si mantiene ad un passo dalla parità nei confronti del dollaro americano alla vigilia della Bce ed è scambiato a 0,9975 (0,997 ieri sera). Euro/yen a 147,53 (146,76), Dollaro/yen a 147,9 (147,75). Sterlina sotto la soglia degli 1,15 dollari, massimo da metà settembre raggiunto ieri: il cambio si attesta a 1,1475 dollari.