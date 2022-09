Borse Ue ko dopo stop a Nord Stream, euro ai minimi da 20 anni. Il gas vola a 275 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee sono in forte calo tra la crisi del gas e i nuovi lockdown in Cina a Chengdu e Shenzen. Dopo il nuovo stop alla fornitura di gas russo verso il Vecchio Continente annunciata da Gazprom per lavori di riparazione alla linea Nord Stream 1, con l'accusa del Cremlino all'Europa di ostacolare con le sanzioni i lavori di manutenzione della linea, la settimana dei mercati finanziari è partita all'insegna delle vendite su varie asset class che inizialmente hanno spinto l'euro ai minimi da 20 anni sul dollaro: la moneta unica è scesa sotto i 99 centesimi di dollaro come non succedeva dal dicembre 2002. Scattano i prezzi delle materie prime energetiche.

Francoforte e Milano le peggiori, sale anche il petrolio

Tra gli indici azionari Piazza Affari e Francoforte sono i più penalizzati (FTSE MIB, CAC 40, AEX, IBEX 35 e DAX 40) con vendite che colpiscono in primis l'auto e l'industria. Sarà chiusa Wall Street per il Labor Day. Il prezzo del gas è volato ad Amsterdam fino a oltre 280 euro al megawattora, per poi arretrare in area 270. Sale anche il petrolio prima delle decisioni dei grandi Paesi esportatori, riuniti nell'organizzazione Opec+: sul finale della scorsa settimana il passo indietro tra Washington e Teheran nei negoziati sul nucleare iraniano aveva contribuito alla risalita dei prezzi. Il meeting tra i grandi esportatori dovrà iniziare a valutare le conseguenze della decisione dei Paesi del G7 di introdurre un tetto al prezzo del petrolio russo.

A Piazza Affari giù le banche. per Mps ok Bce ad aumento



A Piazza Affari male i bancari (Unicredit, Banco Bpm, Banca Pop Er,Intesa Sanpaolo) mentre tengono i titoli del settore petrolifero (Tenaris e Eni). Tra gli industriali soffre l'automotive protagonista di un buon recupero nel finale della scorsa settimana: Pirelli e Stellantis scivolano. Negli altri settori giù Interpump e Campari. In rosso anche Banca Mps che ha ottenuto da Bce il via libera all’operazione di rafforzamento di capitale che verrà sottoposta all’assemblea il prossimo 15 settembre.

Giovedì focus sulla Bce



La scorsa settimana si era chiusa con un rimbalzo delle Borse acceso dal rapporto mensile sul lavoro Usa che ha offerto l'occasione agli investitori per sperare in un atteggiamento meno aggressivo della banca centrale americana. Secondo gli analisti sarà cruciale il dato sull'inflazione Usa in diffusione il prossimo 13 settembre, ma prima l'attenzione sarà concentrata sulla Bce con il meeting di giovedì con cui la Banca centrale annuncerà l'atteso rialzo dei tassi: «Alla luce delle recenti dichiarazioni e dell’accelerazione oltre il consenso di mercato dell’inflazione in Eurozona ad agosto (9,1% da 8,9%), le attese sono per un rialzo di 75pb di tutti e tre i tassi principali - osservano da Mps Capital Services - Gli operatori cercheranno di valutare dalle parole della Lagarde il grado di preoccupazione dell’Istituto per la dinamica inflattiva, in un contesto in cui gli indici anticipatori segnalano comunque un forte rallentamento della crescita nei prossimi mesi. Da monitorare anche se durante la conferenza stampa verrà fuori qualche indicazione su quelle che potrebbero essere le tempistiche del nuovo tema dei prossimi mesi, ovvero la possibilità dell’inizio di una discussione sulla riduzione del bilancio».

Gas torna a volare, Gazprom blocca Nord Stream 1

Il rimbalzo dei listini europei, peraltro non seguito da quelli americani, era stato supportato anche dalla frenata della corsa dei prezzi del gas , sceso fino a un minimo di 203,4 euro al megawattora (-17%), in vista della ripresa del flusso di gas russo verso l'Europa tramite il Nord Stream 1 ma nella serata di venerdì Gazprom aveva "gelato" il mercato annunciando la sospensione totale delle forniture del gasdotto fino alla riparazione di una turbina. I prezzi sul mercato di Amsterdam sono stati movimentati in giornata dal botta e risposta tra la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen («È tempo di un tetto al prezzo») e Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, secondo cui in caso di price cap si interromperanno le forniture da Mosca. Sulla piattaforma Ttf di Amsterdam il prezzo del gas naturale segna 264 euro al megawattora. Venerdì è in programma la riunione tra i ministri dell'Energia Ue per discutere l'introduzione di un tetto al prezzo del gas russo.