Borse Ue deboli nel giorno di Powell, gas scende sotto 300 euro e poi risale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo avere trascorso tutta la settimana nell'attesa delle parole di Jerome Powell al simposio di Jackson Hole, per i mercati europei l'attesa è finita: il numero uno della Federal Reserve parlerà alle 16 italiane, con ogni probabilità preannunciando che la politica monetaria americana continuerà ad essere aggressiva per riportare l'inflazione sotto controllo, nonostante il rischio che questo provochi una recessione (da capire se indicherà se la prossima stretta, il 20-21 settembre, sarà di 50 o 75 punti base, un tema su cui non c'è ancora unanimità all'interno della Fed).

In questo contesto, dopo un avvio in rialzo, le Borse europee hanno progressivamente perso slancio, finendo in territorio negativo. In un clima di incertezza, tengono banco le oscillazioni dei prezzi del gas che, dopo avere cambiato più volte direzione, sono tornati stabilmente sopra i 300 euro al megawattora. Il FTSE MIB è il fanalino di coda, mentre alcuni dati positivi danno qualche sostegno al CAC 40 di Parigi e al DAX 40 di Francoforte. Deboli anche il FT-SE 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

Gas naturale sotto la lente, torna sotto 300 euro poi risale

Continua inoltre a tenere banco il rally del gas naturale, mentre si discute di interventi per calmierare i prezzi, le multiutility pensano di bloccare i nuovi contratti e anche il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, è tornato a chiedere un intervento del Governo e maggiori sforzi per arrivare a fissare un tetto ai prezzi. Nell'ultima seduta della settimana, i contratti sono arrivati a cedere quasi il 10% a un minimo di 283 euro al megawattora, salvo poi tornare sopra i 300 euro, dopo il record di giovedì in chiusura a 321,414 euro e dopo avere toccato giovedì nell'intraday i 324 euro, non distante dal top di 345 euro del 7 marzo. Per fare un paragone a fine agosto 2021 il gas naturale scambiato ad Amsterdam valeva 27,28 euro.

Sul Ftse Mib prevalgono i rialzi, focus sulle utility

A Milano sono pochi i titoli del Ftse Mib in calo. In coda finisce Amplifon, mentre si distinguono Telecom Italia, Stellantise ancora Stmicroelectron, già alla vigilia tra le migliori. Mentre il rialzo dei prezzi del gas continua a tenere banco, anche sul fronte politico, diventando uno dei temi caldi della campagna elettorale per le prossime elezioni, le utility restano osservate speciali in Borsa (Italgas, Snam Rete Gas, Hera, A2a, Enel e Terna). Per altro, come riporta Il Sole 24 Ore, la volatilità dei prezzi alimenta in misura esponenziale i problemi di approvvigionamento delle imprese e le aziende fornitrici di gas non faranno, nelle prossime settimane, nuovi contratti alle aziende che non siano quelle storicamente rifornite.

Spread poco mosso in area 224 punti

Andamento poco mosso per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il Btp decennale benchmark (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco è indicato a 224 punti base, uno in più rispetto alla chiusura di giovedì. In frazionale ascesa, dal 3,55% al 3,56%, il rendimento del decennale italiano.

Nel frattempo, il Tesoro ha assegnato in asta BoT semestrali, con scadenza 28-02-2023, per 6 miliardi, pari all'intero importo offerto, a fronte di una richiesta di oltre 8,7 miliardi. Rendimento ancora in rialzo di 18 punti base allo 0,810 per cento.