Le trimestrali spingono le Borse europee, settore auto in prima fila. In calo il gas

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta in rialzo per le Borse europee che tentano così di consolidare i guadagni della vigilia, portandosi in scia ai listini asiatici. I fattori di attenzione degli investitori restano immutati sulla falsariga delle ultime giornate: la corsa dell’inflazione, i rischi per la crescita, la guerra in Ucraina e il ritorno del Covid in Cina. Anche se persistono tensioni e preoccupazioni, i mercati sono tornati ad avere un tono positivo grazie soprattutto alle trimestrali, la cui pubblicazione continua a pieno ritmo. In grande spolvero il settore auto, seguito dagli acquisti sui titoli tecnologici e bancari.

A Milano guadagna terreno il FTSE MIB, così come i principali listini europei da Parigi (CAC 40) a Francoforte (DAX 30), passando per Londra (FT-SE 100) e Madrid (IBEX 35). Ma il tema in cima all'agenda resta quello della corsa dei prezzi. «Siamo molto vicini al picco dell'inflazione, vedremo una discesa nella seconda metà dell'anno» ha spiegato il numero due della Bce, Luis de Guindos, davanti all'Europarlamento. E una prima conferma sembra arrivare dalla Spagna, dove l'inflazione ha rallentato a +8,4% ad aprile e ora si attende il dato della Germania, importante per immaginare proprio l’atteggiamento della Bce in futuro sui tassi. E alle 14:30 arriverà il dato sul Pil Usa del primo trimestre, altro dato-chiave per l'andamento dell’economia americana. Caldo anche il fronte monetario, con il dollaro che si conferma "bene rifugio" in questa fase: l'euro resta sui minimi da 5 anni nei confronti del biglietto verde e lo yen è al valore più basso da 20 anni sul dollaro (dopo che la Bank of Japan ha confermato la sua politica monetaria super-accomodante).

A Milano guida Stellantis, debole Saipem

A Piazza Affari, la trimestrale sopra le attese spinge il titolo del gruppo petrolifero Tenaris ai primi posti del listino principale. In evidenza in particolare il costruttore Stellantis e il suo azionista di controllo Exor. A tratti in testa al Ftse Mib anche il gruppo high-tech Stmicroelectron i cui conti sono risultati sopra le aspettative del mercato. Dopo l'annuncio di un dividendo 0,05 euro per azione si registra, invece, un andamento contrastato per le azioni dell'ex Mediaset: in salita i titoli Mfe A mentre quelli Mfe B si muovono sotto la parità. Balzo a due cifre per Coima Res che all'inizio della seduta non è riuscita a fare prezzo dopo che Evergreen ha lanciato un'opas a 10 euro per azione (con un premio del 38,5% rispetto al valore medio del titolo dell’ultimo anno).

de Guindos: «Inflazione al picco, scenderà nel 2022»

«Siamo molto vicini al picco dell'inflazione, vedremo una discesa nella seconda metà dell'anno, resterà comunque alta». Lo ha indicato il numero due della Bce, Luis de Guindos, all'Europarlamento. Nell’attesa, il consiglio direttivo della Banca centrale europea si dice «pronto ad adeguare tutti gli strumenti nell'ambito del proprio mandato, in maniera flessibile se necessario, per assicurare che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2% nel medio termine», come ribadito nel bollettino economico Bce in cui si sottolinea come la guerra in Ucraina stia esercitando gravi ripercussioni sull'economia dell'area dell'euro e abbia accresciuto significativamente l'incertezza.

Spread si restringe a 172 punti, tasso al 2,54%



In flessione lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco è indicato a 172 punti base, dai 175 punti del riferimento del 27 aprile. Calo più sensibile per il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato una prima posizione al 2,54% dal 2,58% della vigilia.