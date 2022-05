Borse Ue positive, Milano sconta maxi impatto cedole

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - L'apertura del presidente americano Joe Biden, che ha definito «allo studio» una possibile revoca dei dazi imposti dall'amministrazione Trump sulle merci cinesi, sostiene i listini azionari europei nella prima seduta della settimana. La prudenza continua in ogni caso a guidare le scelte degli investitori, alla luce degli impatti sulla crescita economica della stretta di politica monetaria e della politica "zero Covid" della Cina: un focolaio a Pechino fa temere l'imposizione di nuovi lockdown nella capitale e sta pesando sull'andamento dei listini della Repubblica Popolare.

Così viaggiano in positivo il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, il FT-SE 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam. La performance del FTSE MIBdi Milano, invece, sconta «l'illusione ottica» del maxi stacco cedole: in settimana sono in arrivo quasi 10 miliardi di dividendi da 60 società, le cui azioni negozieranno da oggi al netto della cedola. Tra loro 19 titoli del Ftse Mib con un impatto sull'indice principale dell'1,44%. In rialzo anche i future di Wall Street, dopo che il recupero sul finale della seduta di venerdì ha consentito all'S&P 500 di evitare di chiudere in territorio «orso».

Su Milano «illusione ottica» stacco cedole

Tra i big del Ftse Mib 19 sono quelle che trattano ex cedola. L’assegno più generoso è quello di Generali che paga ai soci quasi 1,7 miliardi di euro, Eni e Intesa Sanpaolo invece si fermeranno a poco più di 1,5 miliardi di euro ma in entrambi i casi si tratta del solo saldo sui conti 2021 dopo l’acconto già distribuito in autunno. Ammontare corposo per Tenaris (330 milioni ma sempre per il saldo), per Inwit (300 milioni circa) e per A2a (più di 280 milioni) mentre fuori dal Ftse Mib superano il mezzo miliardo di euro (quasi 540 milioni) le cedole totali di Unipolsai. Le società del Ftse Mib che pagano dividendi sono A2a, Amplifon, Atlantia, Azimut, Banca Generali, Bper, Diasorin, Eni, Finecobank, Generali, Interpump Group, Intesa Sanpaolo, Inwit, Italgas, Moncler, Pirelli & C, Recordati Tenaris e Unipol. Dopo lo stacco del 23 maggio, il successivo appuntamento “ricco” per le cedole sarà quello del 20 giugno con circa 1,65 miliardi di euro in distribuzione e due protagoniste, Poste Italiane e Snam Rete Gas. A luglio inoltrato invece il saldo cedole di Enel che metterà nelle tasche dei suoi azionisti 1,9 miliardi.

Spread resta sopra 200 punti, rendimento al 2,98%

Andamento poco mosso per lo spread tra BTp e Bund, sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei, dopo aver finito la scorsa settimana con un forte rialzo innescato dalla risalita dei rendimenti dei bond dell'Eurozona. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 203 punti base dai 204 punti registrati al closing di venerdì. Il rendimento del BTp decennale benchmark, salito fino al 3% venerdì scorso, si muove attorno al 2,98% dal 2,99% del finale precedente.



Euro riconquista quota 1,06 dollari, petrolio in rialzo

Sul mercato dei cambi, l'euro riconquista quota 1,06 dollari ed è indicato a 1,0608 da 1,0555 venerdì in chiusura. La moneta unica europea vale anche 135,47 yen (134,94 venerdì), mentre il rapporto dollaro/yen è a 127,70 (127,86).

In rialzo il prezzo del petrolio, con il future luglio sul Brent a 113,46 (+0,81%) e l'analogo contratto sul Wti a 111,18 (+0,82%). In calo del 4,9% a 83,6 euro per megawattora il gas naturale in Europa.



Tokyo chiude in rialzo con annunci economici Biden

La Borsa di Tokyo ha aperto con il segno positivo la settimana, nonostante la debolezza di Wall Street venerdì, con gli investitori che hanno accolto con favore gli annunci economici del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, arrivato in Giappone domenica. Il presidente Usa ha annunciato una nuova partnership commerciale per rafforzare i legami economici tra gli Stati Uniti e i suoi alleati nella regione indo-pacifica, su economia digitale, catene di approvvigionamento, energia verde e lotta alla corruzione. Al termine degli scambi l'indice Nikkei dei titoli guida ha guadagnato lo 0,98% a 27.001 punti e il più ampio indice Topix ha guadagnato lo 0,91% a 1.894,54 punti.