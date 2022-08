Borse Ue positive, trimestrali danno slancio. A Milano scatta Tenaris

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Andamento in moderato rialzo le Borse europee, all'indomani di una seduta che ha trovato slancio nel finale e mentre sono ancora al centro le trimestrali, che stanno dando una spinta agli acquisti. Resta alta la tensione a Taiwan, dove la Cina ha iniziato esercitazioni militari.

Gli investitori seguiranno con attenzione anche le decisioni della Bank of England che dovrebbe alzare ancora i tassi d'interesse di mezzo punto, per combattere un'inflazione arrivata al 9,4% nel mese di giugno. Così viaggiano in positivo il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, il FT-SE 100 di Londra e l'AEX di Amtsterdam.

Intanto la Bce, nel suo bollettino economico, ha parlato di un'economia dell'Eurozona in rallentamento e di ombre sulle prospettive del secondo semestre, se non addirittura oltre, a causa del conflitto in Ucraina, del picco dell'inflazione, dei perduranti vincoli dal lato dell’offerta e della maggiore incertezza. In questo contesto, l'Eurotower dovrà decidere cosa fare con la politica monetaria: l'evoluzione futura tassi dipenderà dai dati e le decisioni di volta in volta, si legge nel bollettino.

A Milano trimestrali sotto i riflettori, svetta Tenaris

Trimestrali sempre sotto i riflettori, con il Credit Agricole che ha registrato un utile di 2,8 mld nei primi sei mesi. A Piazza Affari corre Tenaris, dopo la trimestrale nettamente superiore alle previsioni degli analisti e con ricavi e utile in forte crescita. Ben intonate le banche con Banca Pop Er che sale in attesa dei dati e Banco Bpm sotto i riflettori dopo i numeri diffusi mercoledì a Borsa chiusa. Ancora in luce Banca Mediolanum che ha rivisto al rialzo i target di utile operativo, bene le utility. In coda al listino Telecom Italia dopo la fiammata della vigilia in attesa dei conti.

Spread in lieve calo sotto 215 punti

Andamento in lieve calo per lo spread BTp-Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco si attesta a 214 punti base dai 216 punti base del closing della vigilia. Scende anche il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato una prima posizione al 3%, dal 3,03% del riferimento precedente.

Poco mosso il petrolio dopo decisioni Opec+, giù prezzi gas

Sul fronte dell'energia, poco mosso il petrolio con il Brent a 96,77 dollari. Scende del 4% il prezzo del gas a 191 euro al MWh. I mercati hanno «digerito» senza particolari scossoni la decisione di aumentare la produzione di petrolio di 100.000 barili al giorno a partire da settembre ad opera di Opec+, l’alleanza che riunisce i membri del cartello dei produttori di greggio e Paesi indipendenti come la Russia. Si tratta di un rallentamento rispetto ai rialzi decisi nei mesi precedenti che però era in parte scontato dagli investitori mercato.