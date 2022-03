Borse Ue in altalena, si guarda a nuovo round negoziati Russia-Ucraina. Greggio e gas in rally

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Domina un certo nervosismo sui mercati europei, con gli indici che si muovono contrastati con repentini cambi di direzione,mentre il petrolio e il gas continuano a correre. Procedono in ordine sparso i principali indici continentali: a Piazza Affari, il FTSE MIB è abbastanza in linea con il CAC 40 di Parigi e l'AEX di Amsterdam,quando restano più indietro il DAX 40 di Francoforte e l'IBEX 35 di Madrid. Un fattore di conforto per i mercati è la chiusura di Wall Street, dove nella seduta di ieri, mercoledì 2 marzo, il Dow Jones ha guadagnato l’1,79%, l’S&P 500 l’1,86%, il Nasdaq Composite l’1,62%. Gli indici Usa sono stati spinti dalle dichiarazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell: il banchiere ha detto che a marzo sarà appropriato un aumento del costo del denaro di 25 punti base e non di 50 come temuto dai mercati, in modo da riflettere l’incertezza geopolitica che si è creata dopo l’attacco russo all’Ucraina. Gli investitori tengono ovviamente sotto stretto controllo la situazione in Est Europa. Si attendono soprattutto i risultati del secondo round di colloqui tra la delegazione russa e quella ucraina.

Spread BTp/Bund apre in rialzo a 153 punti

Lo spread tra BTp e Bund apre la seduta in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari durata tedesco apre a 153 punti base dai 151 punti base dell'ultimo riferimento di ieri. In rialzo anche il rendimento del BTp benchmark decennale, indicato all'1,55% dall'1,54% del closing della vigilia.

A Piazza Affari, in calo Tim dopo conti e piano

A Piazza Affari dopo non essere riuscite a lungo a far prezzo (per eccesso di ribasso) le azioni Telecom Italia segnano un deciso calo, all’indomani dell’approvazione dei conti 2021 e del piano industriale da parte del consiglio di amministrazione. Leonardo, dopo un avvio in calo del 5%, è scambiata sui valori della vigilia. Continuano a correre le azioni del settore petrolifero, spinte dal rialzo del greggio: il contratto consegna Aprile sul Wti è sopra i 115 dollari al barile e quello sul Brent del Mare del Nord scadenza Maggio viaggia sopra i 118 dollari al barile. Sono così in buon progresso Eni, Saipem e Tenaris.

Euro stabile a 1,10 dollari, gas in rialzo

Sul fronte dei cambi, l’euro passa di mano a 1,1095 (ieri a 1,1091 dollari) e a 128,41 yen (128,259), mentre il rapporto dollaro/yen è a 115,71 (115,642). Continua a mantenersi in deciso rialzo il prezzo del gas che amplia il progresso rispetto alla prima mattinata. I future sul gas scambiati nei Paesi Bassi con scadenza Aprile stanno segnando un progresso del 13,46% a 187,8 euro per MWh.