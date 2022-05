Borse Ue positive con lusso e tech. A Milano Moncler e Tim protagoniste

Scatta Tim dopo MoU, bene anche industria e auto

A Piazza Affari scatta Telecom Italia, dopo che Tim, Cdp Equity, Kkr, Macquarie e Open Fiber hanno firmato un Memorandum of Understanding per avviare il processo di integrazione delle reti di Tim e Open Fiber. Tra le banche, positiva Intesa Sanpaolo, dopo che Goldman Sachs ha avviato la copertura con un rating "buy" e obiettivo di prezzo a 3,25 euro per azione (attualmente vale 2,07 euro). Da segnalare Saipem, reduce dal +9,3% della settimana scorsa, è ancora positiva nel giorno della sottoscrizione con Havfram Holding e Hvas Invest Kappa di un accordo non vincolante per valutare una cooperazione nello sviluppo e della costruzione di parchi eolici offshore. Bene anche Stmicroelectronics, che cavalca l'accelerata dei tecnologici, e il settore auto, con Stellantis, che ha ampliato la partnership con Toyota Motor Europe con un accordo per la produzione di un nuovo veicolo commerciale di grandi dimensioni che sarà disponibile anche in versione elettrica a batteria. In coda al Ftse Mib le utility. In rialzo le azioni Mfe A nel primo giorno dell'offerta pubblica d'acquisto su Mediaset Espana.

Spread in rialzo, torna a 200 punti poi rallenta

Andamento in rialzo per lo spread tra BTp e Bund che in avvio è ritornato a quota 200 sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei, salvo poi restringersi leggermente. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 196 punti base dai 194 punti del finale precedente. Sale anche il rendimento del BTp decennale benchmark al 3,02% dal 2,91% dell'ultimo riferimento registrato al closing di venerdì.



Petrolio sale, poco mossi prezzi gas ed euro sopra 1,07 dollari

In rialzo il petrolio, che comunque rallenta il passo rispetto alle ore precedenti: il Wti luglio avvicina i 116 dollari al barile e il Brent di pari scadenza è trattato a oltre i 120 dollari e sui valori di inizio marzo. Poco mossi i prezzi del gas scambiato ad Amsterdam (contratti a giugno +0,7% a 87,5 euro al megawattora). Sul valutario, l'euro si rafforza sopra quota 1,07 dollari e passa di mano a 1,0770 dollari (1,0755 in apertura e 1,0697 la chiusura precedente).

Tokyo chiude in rialzo con ripartenza Cina

La Borsa di Tokyo chiude in positivo la prima seduta della settimana, incoraggiata dalla decelerazione dell'inflazione statunitense di aprile secondo i dati pubblicati venerdì e i consumi delle famiglie negli Stati Uniti che hanno rallentato, ma meno del previsto; ma anche dalle notizie che la Cina ha allentato i freni antivirus all'attività commerciale a Shanghai e Pechino, attuando un piano di rilancio delle attività economiche. Shanghai ha annunciato agevolazioni fiscali e sussidi per aiutare le imprese a riprendersi da una chiusura di due mesi. Al termine degli scambi l'indice Nikkei dei titoli guida ha guadagnato il 2,2% a 27.369,43 punti e il più ampio indice Topix ha guadagnato l'1,89% a 1.923,06 punti.