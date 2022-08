Borse ancora in rosso dopo il tonfo di venerdì. A Milano scivolone Pirelli

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo un venerdì nero, lo stop del fine settimana non sembra avere riportato la calma sui mercati europei, ancora scossi dalle parole di Jerome Powell, che da Jackson Hole ha confermato la linea dura della Federal Reserve nella lotta all'inflazione, nonostante il rischio recessione. Le piazze del Vecchio Continente, in scia al calo dell'Asia dove il benchmark regionale si avvicina al minimo in due anni e mezzo toccato a metà luglio, iniziano la settimana in territorio ampiamente negativo. Il FTSE MIB cedeva in avvio oltre un punto, poi ha recuperato leggermente terreno.

Se la linea d'azione della Fed scuote Wall Street (dopo il -3% di venerdì, i future sono ancora in calo), la prospettiva di un rapido rialzo dei tassi americani anche fino al 4%, come anticipato da alcuni membri della Fed, crea ancora più problemi all'Europa, dove occorrono tra l'altro misure rapide e decise per contrastare il caro-energia.

Petrolio ancora in rialzo, in calo i prezzi del gas naturale

Nel frattempo, il petrolio è ancora in rialzo (+0,58% i future del Wti ottobre a 93,6 dollari al barile, +0,25% quelli del Brent di pari scadenza a 101,24 dollari), mentre i prezzi del gas naturale scambiato ad Amsterdam sono in deciso ribasso e al di sotto della soglia dei 300 euro al megawattora (-15,6% a 286 euro per la scadenza settembre, -11,1% a 308 euro per quella ottobre).

Euro sempre sulla parità con il dollaro

Sul fronte valutario, l'euro continua a oscillare attorno alla parità con il biglietto verde e vale 0,9931 dollari (da 0,997 in chiusura venerdì) e 137,856 yen (da 136,07). Il cambio dollaro/yen è a 138,78.