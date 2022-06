Borse Ue in rosso, pesano timori inflazione e rischio recessione Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'indomani di una seduta di ribassi, con le parole del presidente della Fed Jerome Powell e della presidente della Bce Christine Lagarde che non hanno rassicurato i mercati, le Borse europee sono ancora in rosso, con il FTSE MIB di Milano che si avvia a chiudere il primo semestre con un passivo del 20%. Pesano i timori sulla crescita e quelli ormai persistenti sull'inflazione, ma c'è anche la paura che la Fed agisca in un modo talmente aggressivo da fare finire gli Stati Uniti in recessione: da Sintra il presidente Powell ha parlato di rischi calcolati su una frenata della crescita, mettendo in conto la possibilità di una recessione (per ora esclusa) come contraltare necessario nella lotta all'inflazione, e la presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, ha detto che sarebbe favorevole a un rialzo dei tassi di 75 punti base alla prossima riunione, più di quanto auspicato dal mercato. In Italia, poi, a tutto questo si aggiungono le tensioni politiche, che alimentano l'incertezza sulla tenuta del Governo, dopo che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è rientrato anzitempo dal vertice Nato di Madrid.

Così, se Milano è in discesa, non fanno meglio il DAX 40 di Francoforte, per altro dopo il dato sulle vendite al dettaglio di maggio (+06% su mese e -3,6% su anno), il CAC 40 di Parigi, l'IBEX 35 di Madrid, il FT-SE 100 di Londra e l'AEX di Amsterdam. In un contesto di ribassi diffusi in tutti i settori, l'andamento peggiore è quello delle banche (-2,3% l'Euro Stoxx 600), delle auto (-2,9%), delle vendite al dettaglio (-2,1%) e dei tecnologici (-2,6%). E non arriva aiuto neppure da Wall Street, dove i future, ancora poco mossi, sono in discesa e, soprattutto, l'S&P 500 va verso il peggior primo semestre dal 1970 e il Nasdaq cede il 20% negli ultimi tre mesi, il dato peggiore dal 2008.

A Milano banche in calo, debutto sottotono per De Nora

A Piazza Affari, dove quasi tutto il Ftse Mib è in negativo, si salvano le utility (a partire da Snam Rete Gas e Italgas), e soffrono le banche, in coda al listino (in particolare Unicredit, Intesa Sanpaolo e Banco Bpm). Ancora sotto i riflettori Saipem con le azioni in forte calo (dopo avere brevemente recuperato fino a -0,8%) e i diritti dell'aumento di capitale che calano ancora del 12,07%. Fuori dal listino principale, da segnalare che il gruppo dell'elettrochimica De Nora ha esordito a Piazza Affari segnando un primo prezzo delle azioni a 13,40 euro, in calo rispetto al prezzo di collocamento di 13,5 euro, per poi scivolare dell'1,7% a 13,27 euro.

Spread torna sopra 200 punti, cala il rendimento decennale

Torna appena sopra la soglia dei 200 punti base lo spread tra BTp e Bund in una seduta che di acquisti sui bond dell'Eurozona sulla scia del recupero di mercoledì. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 203 punti base, in rialzo dai 199 punti base della chiusura precedente. Scende leggermente invece il rendimento del BTp decennale benchmark, che ha iniziato la giornata al 3,48% dal 3,49% di mercoledì.



In programma asta di titoli di Stato

Il Tesoro ha in programma un’asta di BTp a 5 e 10 anni e CcTeu fino a 7 miliardi. I rendimenti nelle ultime settimane sono scesi in maniera consistente per due motivi. Il primo (che accomuna Europa e Stati Uniti) è il timore sempre più diffuso che l’economia rallenterà: i mercati scontano infatti il fatto che ora le banche centrali alzano i tassi, ma tra pochi anni dovranno abbassarli per far fronte alla recessione. Il secondo motivo, in Europa, è legato alle aspettative sullo scudo anti spread allo studio della Bce: questo ha contribuito ad abbassare i rendimenti dei Btp italiani.