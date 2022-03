Borse Ue, scommessa sul dialogo. Corrono i tassi dei bond Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le premesse per la seduta delle borse europee non erano delle migliori. La pandemia, sparita - a causa della guerra in Ucraina- dalle prime pagine di siti e giornali ma non dalla realtà, è infatti tornata a fare paura in Cina. Tanto che Pechino ha comunicato di avere imposto il lockdown nell’importante area industriale di Shenzen. Inutile dire come, nella nottata tra domenica e lunedì, la chiusura dei listini asiatici sia stata contrastata. Al netto di Tokyo (+0,85%) e Sydney (+1,21%) molti mercati...