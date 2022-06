Borse caute prima del rapporto sul lavoro Usa, auto e banche piegano Milano Vendite sui BTp

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - I mercati azionari europei sono deboli dopo gli indicatori sul rallentamento dell'attività dei servizi nel mese di maggio nell'Eurozona e in attesa dei dati sull’occupazione Usa previsti nel primo pomeriggio che potrebbero orientare le scelte della Federal Reserve: se Francoforte, Parigi e Amsterdam sono in equilibrio, Milano è in calo a causa delle vendite sulle banche e sul settore auto. In rosso i futures di Wall Street.

I dati americani su nuovi posti di lavoro e disoccupazione faranno da spartiacque della giornata visto il loro peso sulle decisioni della politica monetaria della Federal Reserve La vicepresidente Fed, Lael Brainard, ha definito «ragionevoli» le aspettative di mercato che indicano rialzi di 50 punti base nella riunioni di giugno e luglio e giudicano «molto difficile» la prospettiva di una pausa in settembre che invece era trapelata dai commenti di altri esponenti della Banca centrale Usa. Piazza Affari è la più penalizzata (FTSE MIB), meglio Francoforte (DAX 40), Parigi (CAC 40) e Madrid (IBEX 35), mentre il nodo inflazione continua a portare vendite sui titoli di Stato: il rendimento a 10 anni del BTp italiano sfonda anche quota 3,3% segnando i massimi da quattro anni.

Ancora chiusa la Borsa di Londra per i festeggiamenti del giubileo della Regina Elisabetta II mentre anche Shanghai ha osservato una giornata di stop per festività.

A Milano bene Leonardo, Tenaris chiude caso Petrobras

A Piazza Affari il focus è su Leonardo , per le indiscrezioni su una offerta non vincolante di Rheinmetall per il 49% di Oto Melara, e su Tenaris che ha trovato un accordo con la Sec degli Stati Uniti per chiudere l'indagine sui pagamenti irregolari per ottenere commesse da Petrobras: il gruppo che produce tubi in acciaio per l'industria petrolifera e del gas pagherà oltre 78 milioni di dollari. Realizzi di fine settimana per Stellantis e Banca Pop Er, in discesa i bancari e il risparmio gestito.

BTp, rendimento 10 anni supera anche quota 3,3%

Continua ad allargarsi lo spread tra BTp e Bund, che consolida le proprie posizioni ampiamente oltre quota 200 punti base. In un contesto che, anche nei primi scambi di oggi, sembra condizionato dalle vendite sul comparto obbligazionario europeo, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco ha segnato una prima posizione a 207 punti base dai 206 punti della seduta precedente. Sale anche il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta in avvio al 3,34% dal 3,29% del closing precedente, aggiornando i massimi da novembre 2018.