Borse giù con rally gas. Rendimento Bot semestrali a top da 2012, intervento di emergenza BoE sui bond

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le vendite sui titoli finanziari e sul settore tecnologico pesano sulle Borse europee, mentre la retorica rialzista dei banchieri centrali sta convincendo gli investitori che i tassi di interesse americani raggiungeranno un picco al di sopra del 4,5% al termine della stretta di politica monetaria. In Europa l'avversione al rischio legata al pericolo di recessione è alimentata anche dalle possibili conseguenze dei tagli fiscali annunciati dalla premier britannica Liz Truss (Moody's ha avvertito che avranno un impatto negativo sul merito di credito del paese) e dall'incertezza sull'evoluzione politica italiano.

Resta poi sotto i riflettori la corsa del prezzo del gas dopo i danni ai gasdotti Nord Stream: ad Amsterdam il future ottobre sale del 12%. Lo scenario premia così il dollaro e fa scattare le vendite su azionario e titoli di Stato: lo spread BTp-Bund è sui massimi dalla primavera del 2020, con il rendimento del decennale italiano al top dal settembre 2013. Così gli indici sono in netto ribasso anche se lontani dai minimi della mattinata dopo che l'intervento della Bank of England sui titoli di Stato britannici ha allentato la pressione al rialzo sui rendimenti. Giù quindi il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, dopo che la fiducia dei consumatori è calata in settembre, il DAX 40 di Francoforte, dove l'indice della fiducia è sceso a -42,5 punti, l'AEX di Amsterdam, il FT-SE 100 di Londra e l'IBEX 35 di Madrid. In discesa anche i future di Wall Street, mentre i rendimenti dei Treasury decennali hanno superato il 4% per la prima volta dal 2010 e il titolo a due anni è ai massimi dal 2007.

Loading...

A Milano tonfo St, male le banche. In rialzo Tenaris

Tra i principali titoli milanesi, Stmicroelectronics è la peggiore in scia alle indiscrezioni secondo cui Apple, a causa di un indebolimento della domanda, starebbe facendo marcia indietro sugli aumenti di produzione di iPhone in precedenza annunciati ai fornitori. Male anche le banche, con Unicredit e Banca Pop Er. Cala anche Banco Bpm: secondo indiscrezioni le offerte ricevute per la bancassicurazione Danni non sarebbero soddisfacenti e l'istituto potrebbe quindi decidere di sviluppare il business internamente. In rialzo invece Tenaris, Iveco Group e A2a, quest'ultima in un settore utility sotto i riflettori in vista delle potenziali iniziative dei governi per limitare il caro energia.

Prezzi gas ancora in rally, per Ue Nord Stream atto deliberato

Fa eccezione il gas naturale, ancora in rally dopo i danni ai gasdotti Nord Stream. Sulla piattaforma Ttf di Amsterdam il future ottobre sale dell'11% a 207 euro per megawattora.

«Tutte le informazioni disponibili indicano che le perdite» nei gasdotti Nord Stream 1 e 2 «sono il risultato di un atto deliberato», ha detto l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell. «Sosterremo qualsiasi indagine volta a ottenere piena chiarezza su quanto è successo e perché, e adotteremo ulteriori misure per aumentare la nostra resilienza nella sicurezza energetica», ha detto, sottolineando che «qualsiasi interruzione deliberata delle infrastrutture energetiche europee è del tutto inaccettabile e sarà accolta con una risposta forte e unitaria».



Andamento dello spread Btp / Bund Loading...

Spread Btp-Bund resta sopra 250 punti

Dopo la fiammata di martedì, lo spread BTp-Bund si mantiene sopra quota 250. Il differenziale è sempre ai massimi dalla primavera del 2020 mentre il rendimento del decennale italiano aggiorna i record da settembre 2013. In particolare, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco, si attesta a 253 punti base, due in più rispetto al closing precedente a 251 punti base. In crescita anche il rendimento del BTp decennale benchmark, che tocca a inizio giornata quota 4,81%, dal 4,75% della vigilia, al top da settembre 2013.

Intanto, il Tesoro ha assegnato in asta l'intero importo offerto di BoT a 6 mesi scadenza 31-03-2023, pari a 5 miliardi di euro, a fronte di una richiesta di 7,1 miliardi, per un rapporto di copertura di 1,42. Schizza il rendimento a 1,978%, che con un aumento di 117 punti base, si porta ai massimi da luglio 2012.