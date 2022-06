Borse Ue tentano il recupero, focus su lavoro Usa e incontro Opec+

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Tentano un recupero, senza molta convinzione, gli indici europei, dopo due sedute in rosso con l'inflazione che è tornata a spaventare i mercati. Dopo l'allarme del numero uno di Jp Morgan Dimon sull'economia, la chiusura in rosso a Wall Street, nonostante il buon dato sul manifatturiero e l'andamento debole in Asia, l'Europa prova a rialzare la testa, in attesa dei dati chiave sul mercato del lavoro americano, giovedì quelli del settore privato e venerdì quelli sulla disoccupazione in generale, per vedere se i toni «hawkish» dei banchieri centrali troveranno conferme nei dati. Così sono in modesto rialzo il FTSE MIB di Milano, con scambi molto sottili nel giorno della Festa della Repubblica, il CAC 40di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam. Chiusa Londra in occasione del Giubileo per i 70 anni di regno della regina Elisabetta II.

A Milano deboli i titoli dell'oil, salgono Nexi e Iveco

Sull'azionario milanese continua a perdere terreno Saipem, in coda al listino, in attesa dei dettagli sull'annunciato aumento di capitale. Male anche Eni con il petrolio in calo nel giorno dell'Opec+. Sul resto del Ftse Mib, salgono Nexi e Iveco Group, ancora bene Banca Pop Er dopo l'ok Antitrust all'acquisto di Carige.

Ftse Mib, dal 20/6 in lista riserva Reply, Buzzi, Erg e Autogrill

Nessun cambiamento nel Ftse Mib, alcune variazioni negli altri indici, che saranno effettive a partire dal 20 giugno. Lo ha comunicato Ftse Russell, filiale del London Stock Exchange Group che gestisce gli indici di borsa, compresi quelli di Piazza Affari. Come si legge in una nota, non ci sarà nessun nuovo titolo nel listino principale, mentre la lista di riserva sarà composta da Reply, Buzzi Unicem, Erg e Autogrill. Nel Ftse Italia Mid Cap (le 60 azioni di Euronext Milan con la capitalizzazione più elevata, escluse le 40 del Ftse Mib) entra Saras ed esce Biesse, mentre nel Ftse Italia Small Cap (le altre azioni di Euronext Milan) entrano Biesse e Civitanavi Systems ed escono Met. Extra Group e Saras. Nel Ftse Italia All-Share (considera complessivamente i panieri Ftse Mib, Ftse Italia Mid Cap e Ftse Italia Small Cap) entra Civitanavi Systems ed esce Met. Extra Group.

Petrolio in calo in vista della riunione Opec+, euro recupera

Hanno preso la via del ribasso i prezzi del petrolio in vista dell'incontro di oggi dell'Opec+: il Financial Times scrive che l'Arabia Saudita è pronta a compensare i cali di produzioni che potranno derivare dalle sanzioni contro la Russia. Il Wti luglio è giù dell'1,8% a 113,11 dollari mentre il Brent agosto scende dell'1,6% a 114,37 dollari. In calo dell'1,2% a 84,5 euro al MWh il gas nei primi scambi ad Amsterdam.

Sul mercato dei cambi, l'euro recupera leggermente sul dollaro a 1,067 (da 1,0647 mercoledì in chiusura). Il biglietto verde vale anche 129,93 yen (129,98), mentre il rapporto euro/yen è a 138,71 (138,37). Poco mosso a 83,5 euro al MWh il gas nei primi scambi ad Amsterdam.



Spread sopra 200 punti, decennale balza al 3,25%

Andamento in rialzo per lo spread tra BTp e Bund in un contesto di generale debolezza per i bond euro. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 203 punti base dai 200 punti precedenti. Sale più nettamente il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta al 3,25% dal 3,19% del riferimento registrato al closing della vigilia.