Borse Ue tentano il rimbalzo, occhi su crescita e banche centrali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Tentano un rimbalzo le Borse europee dopo la debolezza della vigilia nel Vecchio Continente e la chiusura mista a Wall Street, cercando di digerire il percorso delineato dalle banche centrali per i rialzi dei tassi. Il FTSE MIB di Milano è così in aumento, e lo stesso vale per il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, il FT-SE 100 di Londra e l'AEX di Amsterdam. I listini asiatici si muovono in territorio positivo, con l'eccezione di Tokyo che ha perso lo 0,26%.

Le Borse globali continuano a soffrire i segnali di rallentamento economico abbinati a politiche monetarie restrittive, adottate per vincere la battaglia contro l’inflazione. Senza un cambio di passo si va profilando l’ottava settimana di fila in rosso per l’indice S&P 500 che il 24 maggio è sceso nuovamente a livello intraday sotto i 3.900 punti, riavvicinandosi alla soglia del -20% che, se violata, tecnicamente spalancherebbe le porte al «bear market». Un livello molto sentito dal mercato, considerate le implicazioni potenziali che avrebbe a cascata anche su altri listini in caso di rottura. Sedute delicate anche per il tecnologico Nasdaq che martedì ha accusato un calo del 3% (portando a -30% il passivo dai massimi dello scorso novembre).

Titoli bancari sugli scudi su ipotesi Bce rialzo tassi

In questo contesto, salgono i titoli bancari che iniziano a beneficiare delle intenzioni della Bce di porre fine all’era dei tassi negativi. Anche a Milano sono ben intonate Banca Pop Er, Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco Bpm. Il governatore Christine Lagarde si è mostrata più «falco» del solito nelle ultime sedute aprendo difatti la strada a un rialzo dei tassi a luglio. C’è anche l’ipotesi di una stretta da 50 punti base, rafforzata dal governatore della banca lettone Martins Zazacs. La maggioranza dei governatori appare però determinata ad aumenti graduali e il governatore della banca di Francia Francois Villeroy de Galhau ha detto che un aumento di 50 punti base non è nel consenso del consiglio. Tuttavia altri governatori, fra cui l’olandese Klaas Knot, premono per un intervento più deciso per contrastare l’inflazione. A Piazza Affari bene anche le utility a partire da Enel, in salita anche i petroliferi con Tenaris ed Eni, in coda al listino i farmaceutici con Diasorin e Recordati.

Spread sotto 200 punti, tassi in calo

Lo spread tra BTp e Bund scende sotto quota 200 punti sul mercato Mts dei titoli di Stato europei. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 199 punti. In calo il rendimento del BTp decennale benchmark, che in avvio torna sotto il 3% ed è indicato al 2,95% dai valori attorno al 3% della chiusura della vigilia.

Nel frattempo gli ultimi dati macro indicano che le principali economie sono in crescita, ma che allo stesso tempo stanno rallentando il passo e i tassi dell'obbligazionario ne prendono atto. Al netto delle pressioni inflazionistiche (che hanno spinto i rendimenti in rialzo negli ultimi mesi) da qualche seduta i tassi stanno scendendo. I rendimenti dei Treasury a 10 anni sono passati da un picco al 3,2% di inizio maggio al 2,7%. Anche il decennale tedesco, dopo un allungo all’1,2%, è tornato sotto l’1%, così come i rendimenti italiani si sono riaccomodati sotto il livello del 3%.



Materie prime sotto i riflettori

Qualche segnale di frenata per le materie prime, in particolare quelle legati ai metalli industriali. Nel complesso l’indice delle commodity si mantiene comunque forte e vicino ai massimi. Gli amanti dell’analisi intermarket hanno in questo momento gli occhi puntati proprio su questo settore. Perché di solito, dopo la frenata di obbligazionario e azionario, il settore delle commodity è l’ultimo a scendere in caso conclamato di contrazione economica, ma perché ciò accada dovrà iniziare a flettere l’inflazione. Da cui le materie prime proteggono meglio di altre classi.

In rialzo il petrolio, dollaro si rafforza

Sul fronte dei cambi, si rafforza il dollaro con l'euro che torna sotto la soglia di 1,07 a 1,0692 (da a 1,0726 ieri sera). Euro/yen a 136 (da 135,75). Dollaro/yen a 127,19 (da 126,57). In lieve rialzo il prezzo del gas sugli 85,5 euro al megawattora. In rialzo, infine, il petrolio con il Wti di luglio a 110,9 dollari (+1%) e il Brent stesso mese a 114,64 dollari (+0,95%).