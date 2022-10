Europa in rosso con nuovi timori di recessione. Gas sotto 120 dopo accordo Ue sul price cap

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Vedono «rosso» le Borse europee nell'ultima seduta della settimana, all'indomani di un mini rally che aveva in parte allontanato i timori di una recessione, ora tornati in primo piano. Questo mentre viaggia in calo il gas a 121 euro al MWh (-4,8%) dopo l’accordo sul «price cap», arrivato sul filo di lana nella notte tra i Ventisette paesi membri dell’Unione europea, dopo ore di confronto. Scendono dunque l’indice FTSE MIB di Milano, dove si attende a breve l’incarico a Giorgia Meloni (FdI), da parte del presidente della Repubblica, per formare il nuovo governo, così come il DAX 40 di Francoforte. Leggermente più indietro il CAC 40 di Parigi. Giù anche il FT-SE 100 di Londra scende, con il Paese alle prese con i dubbi sul futuro di Downing Street.

La prudenza degli investitori arriva dopo il calo registrato alla vigilia anche da Wall Street dove, nonostante i risultati sopra le attese di molte trimestrali, sono risaliti i timori per una recessione e il prosieguo della stretta monetaria da parte della Fed, come testimoniato dai rendimenti sui titoli di Stato decennali negli Stati Uniti che hanno toccato il picco del 4,26%, il livello più alto dalla crisi finanziaria del 2008. Infine, riflettori puntati sull’eventuale revisione del rating S&P per Italia e Regno Unito, con la decisione in arrivo in serata dopo la chiusura della Borsa americana.

A Milano realizzi su Saipem, debole il lusso

In questo clima, a Milano tra i titoli si registrano realizzi sia su Saipem, dopo l’exploit della vigilia per la maxi-commessa in Qatar, sia su Interpump Group, giovedì premiata dopo un’acquisizione. Debole il lusso con Moncler, tecnologici e bancari. L’unica in controtendenza è Leonardo - Finmeccanica, mentre Enel dopo l’accordo per cessione del 50% di Gridspertise al fondo Cvc per 300 milioni. Resta sopra i 2 euro Banca Mps.

Spread in rialzo a 237 punti, rendimento vicino a top da 2013

Andamento in rialzo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei con il rendimento che torna ad avvicinarsi ai massimi da giugno 2013. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco viene indicato a 237 punti base dai 233 punti base del closing della vigilia dopo una seduta di rialzi. Il rendimento del decennale italiano di riferimento è di nuovo in forte rialzo al 4,84% dal 4,73% del finale precedente, tornando ad avvicinarsi ai massimi da giugno 2013 (4,88%).



Euro in calo, yen a minimi 32 anni e sterlina si rafforza

Sul fronte dei cambi, euro in calo a 0,976 dollari (da 0,982 dollari ieri in chiusura) e 146,91 yen (147,14). La divisa nipponica scambia ai minimi da 32 anni contro il biglietto verde a 150,4, mentre si è fermata a 1,118 dollari la corsa della sterlina dopo le dimissioni della premier Liz Truss.

Petrolio stabile, prezzi del gas in discesa

Piatto il petrolio con il Wti di dicembre stabile a 84,5 dollari al barile e il Brent stesso mese a 92,4 dollari. In calo prezzo del gas a 121 euro al MWh (-4,8%) dopo l’accordo sul «price cap», arrivato sul filo di lana nella notte tra i Ventisette paesi membri dell’Unione europea dopo ore di confront