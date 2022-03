Borse Ue contrastate nel «giorno delle 3 streghe». Sale attesa per telefonata Biden-Xi

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lo stallo nei colloqui di pace in Ucraina invita alla prudenza i mercati europei, che sposano lo stesso atteggiamento che aveva caratterizzato anche la giornata precedente. Sale l'attesa per il colloquio telefonico tra il presidente americano Joe Biden e il cinese Xi Jinping (alle 14 italiane), il primo da quando è iniziata l'invasione russa in Ucraina, dopo che il consigliere diplomatico del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lasciato aperto uno spiraglio parlando di «un accordo è possibile entro una decina di giorni», mentre l’intelligence americana ha messo in guardia sul rischio di una minaccia nucleare da parte della Russia se il conflitto dovesse prolungarsi. Tensioni che hanno riportato il greggio largamente sopra i 100 dollari (il Brent nella notte ha sfiorato 110).

Così, nel cosiddetto «giorno delle tre streghe», che vede scadenze su future sugli indici, opzioni sugli indici azionari e opzioni su azioni, cosa che alimenta la volatilità degli indici, si muovono in ordine sparso il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, il Ftse 100 di Londra e l'AEXdi Amsterdam. Gli investitori guardano con sollievo alla notizia che i pagamenti effettuati da Mosca sui coupon di bond denominati in dollari per 117 milioni sono andati a buon fine, cosa che allontana, almeno per il momento, il rischio di un default della Russia.

A Milano in evidenza Enel e Atlantia

A Piazza Affari in evidenza Enel, all’indomani dei conti, e Bper Banca. Bene anche la holding Atlantia con il closing della vendita di Aspi che si avvicina. In ribasso Telecom Italia alle prese con l’offerta Kkr e l’interessamento di altri fondi. Positiva Webuild, dopo i conti 2021 che hanno messo in evidenza ricavi in rialzo del 40% e nuovi ordini per 11,3 miliardi di euro con un portafoglio ordini al 31 dicembre al record di 45,4 miliardi.

Euro in leggero calo, continua la corsa del greggio

Sul fronte dei cambi, la moneta unica passa di mano a 1,1073 dollari (da 1,1113 alla vigilia in chiusura) e a 131, 69 yen (131,644), quando il dollaro vale 118,90 (118,44). Corsa no stop, infine, per il greggio con il Wti di aprile a 105 dollari (+2%) e il Brent di maggio a 108 dollari (+1,3 per cento).



Spread stabile in area 150 punti

Andamento stabile per lo spread tra BTp e Bund, che si attesta a 151 punti base. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco segna dunque lo stesso livello della chiusura precedente. Il rendimento del decennale benchmark italiano e' all'1,91%, anch'esso invariato dall'ultima posizione della vigilia.