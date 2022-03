Europa scatta in attesa della Fed. Recupera il petrolio, rublo rimbalza

Euro/dollaro sotto 1,10, rublo in forte recupero

Il cambio tra euro e dollaro è stabile sotto quota 1,10 prima della decisione della Federal Reserve che, come dato per scontato dal mercato, alzerà i tassi di interesse di 25 punti base negli Stati Uniti. All'avvio dei mercati del Vecchio Continente l'euro è scambiato a 1,096 in linea con i valori della vigilia dopo tre giorni di debolezza per la moneta unica. Ancora in forte recupero il rublo russo: la valuta di Mosca torna a trattare a 100 per un dollaro e a 106 per un euro.

L'agenda della giornata

Sul versante macroeconomico la decisione della Banca centrale statunitense sarà ancticipata dai dati relativi a prezzi all’import e vendite al dettaglio di febbraio e scorte delle imprese di gennaio. In programma in Italia il dato definitivo sui prezzi al consumo di febbraio. Sul listino milanese resta ancora nel vivo la stagione dei bilanci societari, con DiaSorin, Elica, Emak, Garofalo, Moncler, Mondadori, Openjobmetis, Salcef, Snam e Toscana Aeroporti tra le principali quotate a diffondere i dati in giornata.