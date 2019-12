Borse, gli ultimi market mover del 2019 I mercati concludono l’anno con le pubblicazioni delle banche centrali sull’economia e sulla politica monetaria. Tra i dati macro in arrivo la fiducia dei consumatori Usa, i prezzi all’import tedeschi e le indicazioni delle imprese cinesi di Marzia Redaelli

A meno di sorprese, il finale dell’anno dovrebbe essere in discesa sui mercati finanziari.

Anche perché le ultime due settimane hanno già offerto molti spunti, che dispiegheranno gli effetti nei prossimi mesi: un primo accordo sui dazi tra Stati Uniti e Cina, il via libera della Camera inglese al piano concordato da Johnson con l’Unione europea per la Brexit, l’impeachment di Trump e l’impostazione di una velocità di crociera per le politiche monetarie.

Il 2019 è stato un anno ruggente per le attività finanziarie. Le azioni globali sono salite del 24% secondo l’indice Msci World, il rialzo più modesto è stato di Hong Kong (+7,6% l’Hang Seng), zavorrata dalle tensioni politiche con la madrepatria Cina, mentre il più munifico è quello di Mosca (+42% l’Rts in dollari), graziata anche dai titoli minerari ed energetici. In mezzo, ci sono i continui record di Wall Street (+33% il Nasdaq e +28% l’S&P500) e il balzo di Piazza Affari (+29% il Ftse Mib).

LA FOTOGRAFIA DELLE BORSE Andamento dei principali indici azionari

Ma anche le obbligazioni hanno brindato al ritorno delle banche centrali a politiche monetarie espansive: i titoli di Stato dell’area con un ritorno complessivo (tra cedole e apprezzamento del capitale) dell’8%, quelle americane del 10%. Il BTp, però, sta soffrendo i contrasti nell’esecutivo, e registra una diminuzione dei prezzi, un rialzo dei rendimenti e l’allargamento dello spread.

Ecco le principali statistiche in arrivo sui mercati globali che, insieme alla volatilità dovuta agli scambi ridotti, potrebbero condizionare gli investitori:

Le previsioni economiche della Bce

Venerdì 27 la Banca centrale europea pubblica il Bollettino economico. L’ultima riunione dell’anno, la prima presieduta da Christine Lagarde , ha tenuto dritta la barra impostata da Mario Draghi verso una nuova fase espansiva, che inietta nel sistema venti miliardi di euro al mese, fino a data da destinarsi. Cioè fino a quando il ciclo europeo non sarà fuori dal guado della contrazione tedesca e dall’inflazione anemica (per cui, però, potrà stabilirsi un nuovo obiettivo diverso dal 2% attuale). Con il Bollettino gli investitori cercheranno di ricostruire lo scenario delineato dalla Bce e la sua posizione per il futuro. Anche se il quadro già disponibile con previsioni di Ocse, Unione europea, singoli Governi, istituti indipendenti di ricerca e dati anticipatori dal mondo reale traccia diverse zone grigie, da colorare a seconda dello sviluppo globale e della risoluzione delle tensioni geopolitiche.

Attesa per consumi e prezzi in Germania e per il Pil spagnolo

Nell’area euro le principali rilevazioni arrivano proprio dalla locomotiva dell’Unione. Lunedì 30 sono diffusi i prezzi all’importazione e le vendite al dettaglio tedesche. Entrambe in ottobre erano negative, rispettivamente a -0,1% e a -1,9%), per via dell’impatto della guerra commerciale e del rallentamento interno che ne è seguito. Thomson Reuters stima un recupero su entrambi i fronti (+0,4% e +1%), che infonderebbe negli operatori più fiducia per un ritorno alla crescita.