Borse europee prudenti. A Piazza Affari sale Mediaset con "soccorso" Peninsula Avvio prudente per i principali listini del Vecchio Continente. A trainare gli acquisti sono le banche grazie all'onda lunga dalle politiche “soft” degli istituti centrali, dalla Fed alla Bce. Gli investitori restano alla finestra in attesa di possibili sviluppi nella guerra dei dazi tra Cina e Usa. A Milano il titolo del Biscione si riavvicina alla soglia di recesso nell'operazione Mfe di Enrico Miele

(Photo by INDRANIL MUKHERJEE / AFP)

Avvio prudente per le principali Borse europee che iniziano l’ultima seduta della settimana trainate di nuovo dalle banche. A spingere gli acquisti sugli istituti di credito è ancora l’onda lunga dalle politiche “soft” degli istituti centrali, dalla Fed alla Bce, come stimolo all’economia globale. Per questo l'attenzione degli investitori resta puntata sui movimenti del prezzo del petrolio e sugli effetti delle mosse delle banche istituti centrali. Archiviato il taglio dei tassi della Fed, ora i mercati attendono novità anche sul fronte dazi, visto che a Washington si continua a lavorare in vista dell’incontro Usa-Cina che ci sarà a inizi ottobre dopo settimane di gelo da entrambi i fronti. Il Ftse Mib ha aperto in leggero rialzo dello 0,25%, mentre resta un poco più indietro Madrid (+0,1%) e Francoforte e Parigi viaggiano poco sotto la parità. In rosso Londra (-0,39%). Con lo spread poco mosso in apertura, in area 138 punti, sul listino principale milanese il titolo migliore è Enel (+1%), seguito dalle multiutility Hera (+0,6%) e A2a (+0,6%). Bene Nexi (+1%), Tonici gli assicurativi grazie a Unipol (+0,6%) e Generali (+0,4%), con il focus su quali potrebbero essere le prossime mosse di Leonardo Del Vecchio dopo la sua salita al 6,9% nel capitale di Mediobanca (+0,25%). In fondo al listino Tenaris (-1,3%). Mediaset invece guadagna l’1% dopo l’accordo con Peninsula, che può comprare azioni Mfe fino a 983 milioni nel caso in cui i francesi di Vivendi decidessero di esercitare il recesso e sfilarsi dall'operazione. Sul fronte dei cambi, l'euro resta in area 1,1 contro il dollaro e viene scambiato a inizio seduta a 1,106 contro il biglietto verde (ieri 1,1053 dollari in chiusura). Leggera risalita del petrolio, con il Wti di novembre a 58,7 dollari al barile (+0,9%).

Borse asiatiche poco mosse al termine dell'ultima seduta della settimana. Gli investitori restano alla finestra in attesa di possibili sviluppi nelle trattative sul commercio tra Cina e Usa. Torna a svalutarsi lo yen sulle principali valute, sostenendo i titoli del comparto export.

In positivo Tokyo (+0,16%), sostenuta dalle aspettative di un nuovo piano di stimolo della Banca centrale del Giappone. Vola Mumbai (+4%) con il taglio delle tasse sulle imprese per stimolare la crescita economica. A contrattazioni ancora in corso è in lieve rialzo Shanghai (+0,1%) e Seul (+0,5%) mentre sono piatte Hong Kong (-0,05%) e Shenzhen (+0,02%).



Sul fronte macroeconomico in arrivo l'indice della fiducia dei consumatori dell'Eurozona, i prezzi alla produzione in Germania (-0,5% ad agosto, +0,3% su base annua) e l'indebitamento netto nel settore pubblico del Regno Unito. Le Borse europee dovrebbero aprire in leggero calo in una seduta di consolidamento dei rialzi messi a segno nelle ultime settimane.

Le ultime decisioni della Federal Reserve - che mercoledì ha ridotto il costo del denaro negli Usa di 25 punti base portandolo nel range compreso tra l’1,75% e il 2% - non soddisfano le richieste molto più aggressive del presidente Donald Trump (che vorrebbe tassi a 0 e un nuovo quantitative easing). Ma non dispiacciono agli investitori. Ieri l’indice S&P 500 ha sfiorato a quota 3.020 punti il massimo storico dello scorso 26 luglio (3.027 punti). Il clima ben intonato dei mercati - tornati in una fase di risk on - si evince anche dall’andamento del Vix, l’indice della volatilità di Wall Street. È sceso sotto i 14 punti (durante le tensioni di agosto era a quota 25).

Le decisioni della Fed tuttavia non sono riuscite - come Trump vorrebbe - a portare giù il dollaro. Il cross con l’euro continua a viaggiare poco mosso in area 1,10 anche negli scambi di questa mattina. Sul cambio pesano anche le incertezze sulle future mosse della Fed. Il presidente Jerome Powell ha dichiarato che le riduzioni future dipenderanno «ampiamente dai dati». I trader vedono comunque ancora una probabilità del 42,8% di un ulteriore taglio di un quarto di punto percentuale a ottobre, secondo FedWatch di Cme Group.