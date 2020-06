Borse in volata con la spinta delle banche centrali. Piazza Affari scatta a +2,5% La Federal Reserve annuncia nuove misure e la Banca del Giappone amplia la politica espansiva. Occhi puntati sulle nuove indicazioni di Powell al Senato. Migliore delle attese l'indice Zew tedescc di Chiara Di Cristofaro e Stefania Arcudi

Pressing Lagarde sul recovery fund: "Fate presto"

La Federal Reserve annuncia nuove misure e la Banca del Giappone amplia la politica espansiva. Occhi puntati sulle nuove indicazioni di Powell al Senato. Migliore delle attese l'indice Zew tedescc

Le Borse europee viaggiano a passo di carica e si concentrano sulle nuove misure di sostegno lanciate dalle banche centrali globali e mettono per il momento da parte la paura di un "Covid bis", una seconda ondata della pandemia, che darebbe il colpo di grazia a un'economia globale già messa a dura prova. Così Milano scatta di oltre due punti percentuali, come il resto d'Europa, inclusa Londra che sale nonostante le difficoltà sulla Brexit e dopo il dato sostanzialmente stabile sulla disoccupazione (+3,9% nei tre mesi ad aprile, in rialzo dello 0,1%).

Banche centrali sotto i riflettori

A sostenere i mercati, a partire dall’Asia, sono gli istituti centrali: la Bank of Japan ha aumentato la dotazione dei programmi di aiuto alle imprese crisi a causa della pandemia, la Federal Reserve inizierà ad acquisterà direttamente corporate bond fino a 750 miliardi di dollari e la Reserve Bank of Australia si è impegnata a mantenere una politica monetaria e fiscale molto accomodanti. "Il sostegno delle banche centrali rimane fondamentale per i mercati, sostegno che non mancherà ancora per molto”, commenta Luigi Nardella di Ceresio Investors. "Il limite all’azione delle banche è nella loro credibilità, che risulterebbe irrimediabilmente compromessa qualora l’inflazione e le attese di inflazione dovessero aumentare in modo incontrollato così come i tassi a lungo termine e il pubblico perdere fiducia nella moneta. Direi - conclude - che per le principali economie siamo molto lontani da questo scenario".

Costruzioni e industrali in pole position

A Piazza Affari scattano subito gli industriali, con Buzzi Unicem prima della fila, seguita da Cnh Industrial e Fca. Corre anche Leonardo, che ha comprato sul mercato il 3,75% di Avio salendo al 29,6%, ma restando sotto la soglia dell'Opa del 30%. Gli acquisti sono comunque generalizzati con tutti i titoli del Ftse Mib in rialzo, restano indietro Recordati e Ferragamo, che alla vigilia aveva corso molto. In accelerata anche Eni, dopo il giudizio positico di Ubs che ha rafforzato il "buy" alzando l'obiettivo di prezzo da 10,75 a 11,20 euro per azione.

Spread con Bund in calo in area 185 punti, rendimento all'1,43%

In leggero calo lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale e il Bund di pari durata, e' indicato in avvio di giornata a 185 punti, tre in meno rispetto al riferimento della vigilia. In lieve calo, all'1,43%, il rendimento del BTp decennale.

L'indice Zew tedesco di giugno sale a 63,4 dai 51 di maggio

Prosegue il recupero dell'indice Zew che misura le aspettative sull'economia tedesca. A giugno l'indice è salito da 51 a 63,4 punti, proseguendo il recupero rispetto ad aprile quando si era toccata quota 28,2. Anche per il mese di giugno, come già successo a maggio, l'indice batte le attese degli analisti che indicavano un rialzo dell'indice minore, a 60 punti. Migliora anche l'indice della situazione corrente passando da -93,5 di maggio a -83,1 a giugno.