Borse volatili, il costo per proteggersi da un crollo dei mercati è cresciuto del 13% La volatilità sta facendo le bizze in queste ultime sedute di fine anno. Bassi volumi ma anche le incertezze legate alla “variante inglese” del Covid stanno condizionando gli ultimi scambi del 2020 di Vito Lops

(m.mphoto - stock.adobe.com)

La volatilità sta facendo le bizze in queste ultime sedute di fine anno. Bassi volumi ma anche le incertezze legate alla “variante inglese” del Covid stanno condizionando gli ultimi scambi del 2020

3' di lettura

Nella settimana che precede il Natale la volatilità in Borsa sta facendo le bizze avendo fatto segnare un balzo prima da 21,5 a 31 punti per poi ridimensionarsi a 25 punti martedì 22 dicembre. Al momento ci troviamo comunque con un costo delle assicurazioni sulle azioni (questo misura la volatilità) più alto del 13% rispetto alla settimana precedente. Ciò vuol dire che il quadro si è leggermente deteriorato ma non a tal punto da scomodare per il momento allarmi rossi o cigni neri.

Bisogna però mantenere...