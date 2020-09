Borse, Wall Street sceglie il verde. I titoli sostenibili battono l’S&P500 Tra gennaio e agosto il paniere green ha superato del 3% l’indice generale. Intanto le masse in gestione di fondi ed Etf “responsabili” hanno raggiunto il trilione di dollari di Vitaliano D'Angerio e Federica Pezzatti

(Péter Mács - stock.adobe.com)

Tra gennaio e agosto il paniere green ha superato del 3% l’indice generale. Intanto le masse in gestione di fondi ed Etf “responsabili” hanno raggiunto il trilione di dollari

3' di lettura

Il verde è diventato il colore predominante anche a Wall Street. L’indice S&P500 Esg, quello più sostenibile, batte l’S&P 500 tradizionale. A fine agosto si è raggiunto il massimo della forbice: è stato registrato un guadagno del 12,63% contro il +9,74% (i dati sono in dollari americani). Ancora adesso si viaggia su un vantaggio di due punti percentuali. Risultati in linea con quanto accaduto nel 2019 quando, in un contesto economico molto più favorevole rispetto all’attuale, l’indice S&P 500 Esg...