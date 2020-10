La paura del Covid frena le Borse europee. A Piazza Affari resistono le banche Restano i timori per il costante aumento dei contagi e le ricadute sull'economia di lockdown e misure restrittive, ma gli investitori cercano di concentrarsi anche sul fronte vaccini (in particolare su Oxford). Euro stabile a 1,18 dollari mentre è debole il petrolio. Spread in rialzo a 132 punti di Enrico Miele e Stefania Arcudi

La paura per il costante aumento dei contagi da coronavirus e le ulteriori ricadute sull'economia per il moltiplicarsi dei lockdown stanno frenando le Borse europee nella seduta del 27 ottobre. Gli investitori cercano allo stesso tempo di guardare anche alle notizie sul fronte dei vaccini, in particolare quello di Oxford. E così, dopo i cali della vigilia, il ribasso di Wall Street e le incertezze delle piazze asiatiche, gli indici europei per ora non riescono a risollevarsi e nella prima parte della giornata prevale la cautela. L’agenda macroecomica della seduta prevede la fiducia dei consumatori americani misurata dal Conference Board. In settembre l’indice era a 101,8 punti e il consensus degli analisti si attende un lievissimo rialzo a 101,9. In arrivo, sempre dagli Stati Uniti, gli ordini dei beni durevoli di settembre (+0,5% il dato precedente).

A Piazza Affari tengono i bancari, giù Pirelli

A Piazza Affari il Ftse Mib è poco mosso, ma si distinguono in positivo Finecobank e Banco Bpm. Attenzione anche su Mediobanca e Campari nel giorno dei conti. In coda gli industriali, da Pirelli al gruppo Leonardo, inclusa Tim nel giorno in cui l'a.d. Luigi Gubitosi ha assicurato che FiberCop sarà operativa entro il primo trimestre del prossimo anno.

La settimana dei mercati azionari è partita con un’impennata dell’avversione al rischio sull’onda dell’aumento dei contagi negli Stati Uniti e nel Vecchio Continente, che hanno causato nuove misure restrittive sugli spostamenti e sulle attività produttive.

L’aumento delle infezioni da coronavirus in Francia e i lockdown parziali in Spagna e in Italia hanno pesato sulle azioni dell’area euro. L’indice Dax di Francoforte ha registrato la perdita maggiore (-3,7) - sulla quale ha inciso anche la revisione degli utili del colosso dei sistemi di gestione aziendale Sap - a dispetto di una discesa contenuta dell’indice di fiducia delle imprese Ifo, già incorporata nelle stime (92,7 verso 93,2).

Il clima sui parterre è peggiorato con lo stallo delle trattative sul piano di aiuti fiscali al Congresso Usa , che dovrebbe però essere approvato dopo le elezioni presidenziali del 3 novembre.