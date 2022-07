Borsellino segue Falcone nel metodo investigativo e nel tragico destino

Ascolta la versione audio dell'articolo

C'è una cosa che sopravviverà alle stragi di mafia del 1992: il metodo Falcone. Quel sistema rivoluzionario – “segui i soldi, troverai la mafia” – basato su tecniche investigative che colpiscono al cuore il portafoglio di Cosa Nostra e ne svelano vertici e complici, è diventato un'eredità universale.

Quel metodo fu perseguito anche da Paolo Borsellino, amico fraterno e collega di Giovanni Falcone, che con un altro pugno di magistrati formò quel pool antimafia che è rimasto un'esperienza unica. E non solo nel panorama siciliano. Borsellino – che con cinque agenti di scorta salterà in aria a Palermo il 19 luglio 1992 nella strage di via D'Amelio – farà in tempo a mettere a frutto quel metodo investigativo a Marsala prima e a Palermo poi.

Questo è quanto potrete ascoltare nella settima e ultima puntata del podcast “Il Metodo Falcone” - disponibile su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su tutte le piattaforme audio digitali - con le testimonianze del generale della Gdf Ignazio Gibilaro e degli ex pm Giuliano Turone, Antonio Ingroia e Paolo Bernasconi.

Il 19 dicembre 1986 Borsellino chiese e ottenne di essere nominato capo della Procura di Marsala, dove proseguì – con enormi difficoltà – un lavoro che faceva parte del suo Dna e di quelli che erano entrati nel pool antimafia. La nomina di Borsellino a Marsala arrivò esattamente un anno prima della storica sentenza in primo grado del maxi-processo contro il Gotha della mafia siciliana.

A Marsala Borsellino, oltre che con Cosa nostra trapanese, fece i conti con il silenzio delle banche, l'insofferenza di molti colleghi, la carenza delle risorse e la mancanza di formazione specifica degli investigatori. Ma non si nascose mai dietro queste difficoltà.