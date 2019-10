Bosch apre un centro di ingegneria a Sofia

Bosch ha aperto un centro di ingegneria nella capitale bulgara Sofia. Il nuovo centro impiegherà circa 200 persone che svilupperanno software per l'industria automobilistica. Il centro di Sofia lavorerà in stretta collaborazione con altri centri di ingegneria Bosch in Ungheria e Romania, nonché con aziende automobilistiche. Martedì il governo bulgaro ha dichiarato che il nuovo centro di ingegneria Bosch impiegherà oltre 500 persone entro il 2023. «Questo investimento fa parte dello sviluppo dinamico del business Bosch nel software in Bulgaria» ha dichiarato Konstantin Konov, Amministratore Delegato del nuovo centro. Nel 2018 Bosch ha aumentato le sue vendite in Bulgaria del 19% a 104 milioni di euro.