Bosch cerca talenti per il Design Center di Milano

Il colosso tedesco continua le attività del centro di progettazione Bosch Sensortec dove è necessario un rafforzamento del personale.

Alla ricerca di nuove risorse altamente specializzate. Nel contesto attuale di profonda incertezza e cambiamento che coinvolge il mondo intero e che ha determinato un forte impatto anche nel mercato del lavoro, Bosch Sensortec si pone in controtendenza con la volontà di rafforzare il centro di progettazione italiano aprendo le porte ai professionisti del settore.

Posizioni aperte per il team in Italia

Bosch Sensortec è una consociata del Gruppo Bosch che si occupa dello sviluppo e commercializzazione un ampio portafoglio di sensori e soluzioni per sistemi micro elettro meccanici (Mems) per smartphone, tablet, dispositivi wearable, hearable, Ar / Vr, droni, robot, casa intelligente e applicazioni IoT (Internet of Things).



Il processo di forte crescita di questa realtà iniziato nel 2019, prosegue anche nel 2020 con un progetto di ampliamento e rafforzamento del team in Italia. Nell'anno in corso, infatti, la consociata del Gruppo Bosch prevede di inserire nell'organico del Design Center di Milano nuove risorse altamente specializzate, come: Asic analog and digital designers, Mems designers, esperti di sensori Mems, test engineers. Un progetto in linea con l'incremento del business registrato dalla società leader della tecnologia Mems (Micro Electro-Mechanical Systems). Per visualizzare le posizioni aperte e candidarsi è possibile visitare la pagina LinkedIn di Bosch Italia o la sezione Lavora con Noi del sito Bosch Italia.

Cosa comprende la gamma sviluppata da Bosch Sensortec

La gamma di prodotti Bosch Sensortec comprende accelerometri a 3 assi, giroscopi e magnetometri, sensori integrati a 6 e 9 assi, sensori intelligenti, sensori di pressione barometrica, sensori di umidità, sensori di gas, microsistemi ottici e software. Dalla sua fondazione, nel 2005, Bosch Sensortec è punto di riferimento della tecnologia Mems nei mercati ai quali si rivolge. Bosch è stata un'azienda pioneristica e leader di mercato a livello mondiale nel segmento dei sensori Mems dal 1995 e fino ad oggi ne ha venduti oltre 10 miliardi di sensori.

Nel 2015 è stato inaugurato il centro di progettazione italiano che, in soli 5 anni, è riuscito a portare un contributo significativo nell'innovazione e nella realizzazione di progetti strategici. Nel tempo è cresciuto anche nel numero dei collaboratori che, ad oggi, sono quasi triplicati.

Lavorare nel Design Center di Bosch Sensortec permette di avere una visione d'insieme della propria attività professionale seguendo tutte le fasi della progettazione, dalla richiesta del cliente al prodotto finale, fino alla sua applicazione. Guidato dalla passione per il proprio lavoro, dalla creatività per realizzare soluzioni innovative e dalla flessibilità per supportare il cliente a 360 gradi, il team di Bosch Sensortec in Italia è fortemente motivato e s'impegna per migliorare la qualità della vita delle persone e aumentarne il benessere. Il contesto internazionale consente di lavorare in un ambiente stimolante, dinamico e multiculturale. La consociata italiana opera, infatti, in un ambiente fortemente interconnesso con le altre sedi dislocate in Europa, Asia e America con un continuo scambio di esperienze e competenze.

L'esperienza Bosch nei Memes

Da oltre 45 anni Bosch produce dispositivi a semiconduttori in diverse varianti, soprattutto come circuiti integrati per applicazioni specifiche (Asic), semiconduttori di potenza e microsistemi elettromeccanici (Mems). Gli Asic di Bosch sono stati utilizzati nei veicoli sin dal 1970 con ottimizzazioni per le singole applicazioni e funzioni. È sempre più evidente la convergenza tra il mondo consumer e quello automotive. Proprio seguendo questo trend, nel Design Center di Milano si ricerca anche un profilo Asic Functional Safety Manager che abbia competenze specifiche per progetti legati ai sistemi dedicati alla guida autonoma e all'infotainment.