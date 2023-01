Bosch al Ces 2023: le auto “vedono” e “sentono” grazie ai super sensori

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Un appuntamento ormai consolidato di inizio anno per Bosch che al Ces di Las Vegas vuole condividere i buoni propositi non solo dei dodici mesi a venire ma delineare una strategia a lungo termine per continuare a innovare e rinnovarsi. Sono quattro quest'anno i premi conquistati al Best of Innovation dei Ces 2023 Innovation Awards con il RideCare Companion, una soluzione che migliora la sicurezza nel settore del ride sharing, a cui si aggiungono altre soluzioni per migliorare la sicurezza stradale grazie ai sensori.

Che cos'è RideCare Companion

RideCare Companion è stato presentato per la prima volta al Ces 2023 ricevendo il premio come Best of Innovation dei Ces 2023 Innovation Awards nella categoria In-Vehicle Entertainment & Safety.

Loading...

Si tratta di una telecamera intelligente connessa che può essere utilizzata dai conducenti di veicoli in ride sharing che fornisce un monitoraggio sia interno che esterno al veicolo anche di notte. Per ottenere un servizio di monitoraggio e trasparenza. La soluzione consente di responsabilizzare sia l'autista sia il passeggero per scoraggiare comportamenti indesiderati durante le esperienze di ride-hailing e consente di intervenire rapidamente e in modo adeguato in caso di problemi.

Un aumento del livello di sicurezza nell'industria ride sharing

Sebbene non si registrino incidenti per la stragrande maggioranza dei viaggi in ride sharing, i rapporti sulla sicurezza forniti dai leader dell'industria del ride sharing hanno riportato un numero rilevante di aggressioni avvenute in diversi anni, nonostante il ride sharing fosse in calo durante la pandemia.

Gli autisti di ride sharing possono guidare con tranquillità sapendo che tutte le corse sono monitorate tramite la soluzione RideCare Companion e caricate in modo sicuro sul cloud in caso di necessità. Una luce sulla parte anteriore del dispositivo RideCare companion fa capire ad autista e passeggero che il servizio è attivo, creando tranquillità e generando un effetto deterrente.