Bosch al Ces 2023: i software al centro del futuro della mobilità

Il sistema è in grado di rilevare la distrazione del guidatore, i segni di sonnolenza e se un bambino è stato lasciato nel veicolo, come richiesto dalla legislazione e dai test dei consumatori come il New Car Assessment Program (Ncap). La fusione dei sensori migliora l'affidabilità delle funzioni come il rilevamento della presenza degli occupanti, consentendo al contempo nuove applicazioni.

Auto elettriche: più prestazioni e miglioramento della ricarica

Sono due le tecnologie che Bosch presenterà al Ces di Las Vegas indirizzate ai veicoli a batteria: i sistemi eAxle e i servizi di ricarica con funzioni intelligenti.

I primi sono una soluzione di guida compatta ed economica per veicoli elettrici (sia come trazione principale che secondaria) per fornire maggiore spinta e prestazioni. L’elettronica di potenza è una parte importante del sistema eAxle e il contributo Bosch spazia dai semiconduttori in carburo di silicio ai moduli di potenza con o senza dispositivo di raffreddamento agli inverter completi, compresi quelli in carburo di silicio che raggiungono un’efficienza fino al 99%.

Mentre per la ricarica, Bosch ha studiato servizi di ricarica con funzioni intelligenti che supportano i guidatori di veicoli elettrici durante tutto il viaggio: dalla pianificazione del percorso con consigli personalizzati per i punti di ricarica alle previsioni dell’autonomia costantemente aggiornate e accurate con accesso a una rete di ricarica pubblica disponibile in tutto il mondo con opzioni di pagamento facili e ricarica ottimizzata, in termini di costi, a casa.