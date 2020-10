Bosch con Dallara crea la supercar elettrica

1' di lettura

Un sogno diventato realtà: Bosch-Dallara creano la supercar elettrica

La concept car Dallara Stradale Electric è un sogno che diventa realtà̀. Un progetto nato 24 mesi fa dall'incontro tra gli ingegneri della sportiva Dallara e gli specialisti di sistemi per L'automotive Bosch che hanno immaginato la supercar del futuro, realizzando in soli nove mesi un prototipo marciante 100% elettrico. Sistema elettrico a 800 Volt con due motori da 300 kW montati sulle ruote posteriori per 440 kW/598 CV di potenza di picco e 2.700 Nm di coppia massima in modalità̀ sport per 1.250 kg di massa.

Risultato? 2,09 kg/CV il rapporto peso potenza, meno di 3” per scattare da 0 a 100 km/h e 245 km/h di velocità massima, ma soprattutto un tempo sul giro al Mugello migliore della versione a combustione interna.