Bosch e Maserati uniscono le forze per il suv Grecale

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Prosegue la stretta collaborazione tra Bosch e Maserati che, ancora una volta, hanno collaborato per la realizzazione di un modello sicuro, tecnologico e confortevole. Il risultato è Grecale, il nuovo suv ibrido del Tridente.



Sicurezza e comfort di bordo



Per agevolare le manovre e garantire un parcheggio sicuro e confortevole, la nuova Maserati Grecale è equipaggiata con il Park Pilot system (dotato di una centralina e 10 sensori a ultrasuoni) nella versione entry level e con il Multi Camera System (Surround View 2D) nelle versioni di gamma alta, entrambi firmati Bosch. Quest'ultimo sistema è costituito da una centralina, 4 telecamere a corto raggio e da 12 sensori a ultrasuoni, tutti forniti da Bosch. Nello specifico, le telecamere offrono al conducente una panoramica a 360° durante le manovre di guida, mentre i sensori calcolano le distanze dagli ostacoli e monitorano lo spazio in fase di parcheggio e manovra. Inoltre, i sensori a ultrasuoni di cui sono dotati entrambi i sistemi consentono alla Maserati Grecale di effettuare una frenata di emergenza in retromarcia durante la fase di parcheggio, grazie al Mitigation emergency braking system di Bosch.



Loading...

Nel caso in cui venga rilevato un ostacolo che potrebbe urtare il paraurti e il guidatore non reagisca in tempo, questo sistema permette di limitare o evitare eventuali danni al veicolo attraverso una frenata di emergenza automatica.



Nuovo quadro strumenti digitale e personalizzabile



A contribuire alla sicurezza del guidatore è anche il nuovo quadro strumenti digitale da 12,3 pollici che assicura che le informazioni siano sempre presentate in modo chiaro e personalizzato. Il display ad alta risoluzione grafica dal design sottile, infatti, presenta le informazioni in base alla specifica situazione di guida e alle esigenze del conducente che può accedere alle funzioni desiderate tramite un’interfaccia utente personalizzata. È possibile scegliere, per esempio, tra le informazioni dettagliate sul viaggio in corso, la mappa di navigazione, i contatti telefonici o i dettagli della playlist in riproduzione. Ogni singola informazione può essere visualizzata a schermo intero o in combinazione con altri contenuti.



I componenti Bosch per il powertrain



La nuova Maserati Grecale è disponibile nelle versioni 2.0 litri turbo benzina e 3.0 litri turbo benzina, per le quali Bosch fornisce la centralina elettronica controllo motore Ecu che assicura elevate prestazioni alle motorizzazioni 4 cilindri in linea e V6 che possono equipaggiare la vettura. La centralina, infatti, è in grado di gestire il motore garantendo le prestazioni e contenendo consumi ed emissioni.