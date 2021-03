Bosch e Ptv per migliorare la qualità dell'aria nelle città

1' di lettura

Obiettivo: migliorare la qualità dell'aria. Bosch e il gruppo Ptv, società tedesca che opera sul mercato globale del software per mobilità e trasporto, stanno unendo le forze per migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni legate al traffico nelle città. La partnership unisce il know-how del colosso tedesco nella misurazione, modellazione e analisi dei dati sulla qualità dell'aria con l'esperienza di Ptv nella pianificazione e simulazione del traffico e fornirà alle amministrazioni cittadine gli strumenti per conciliare mobilità e aria pulita nel miglior modo possibile.

Le due società potrebbero aiutare oltre 2.000 potenziali clienti in più di 120 paesi con le loro soluzioni innovative. Bosch e il gruppo Ptv stanno anche pianificando ulteriori progetti basati su una piattaforma di dati condivisi, tra i quali un “cruscotto urbano” olistico che consentirà di analizzare e visualizzare dati sulla mobilità e sulla qualità dell'aria in tempo reale aiutando ad affrontare una varietà di aspetti delle “città intelligenti” come ad esempio l'ubicazione ottimale delle stazioni di ricarica, soluzioni di mobilità sostenibile o il trasporto di merci dell'ultimo miglio.

