Bosch pronta a svelare al CES per il chip che unisce infotainment e Adas

Bosch ha annunciato che al CES 2024 di Las Vegas sarà il primo fornitore automobilistico al mondo a dimostrare la possibilità di “fondere” le funzioni di infotainment e assistenza alla guida in un unico SoC. La tendenza verso la mobilità definita dal software va di pari passo con un veicolo centralizzato e un’architettura elettrica/elettronica (E/E). Mentre oggi numerose unità di controllo elettroniche controllano diverse funzioni nell’auto, in futuro solo pochi computer centrali del veicolo uniranno più funzioni di sistema.

Per fare questo, sono necessari nuovi computer con un potente processore, noto come system on chip (SoC). «Vogliamo ridurre la complessità dei sistemi elettronici nelle auto e renderli più sicuri allo stesso tempo. Con questa dimostrazione della nostra nuova piattaforma informatica per veicoli al CES, stiamo facendo un passo importante esattamente in questa direzione. Il nostro obiettivo a medio termine è quello di portare ancora più funzioni di guida automatizzata sulla strada, compresi i segmenti di auto compatte e di medie dimensioni» ha spiegato Markus Heyn, presidente di Bosch Mobility. Al centro del nuovo computer del veicolo di Bosch – chiamato cockpit e piattaforma di integrazione ADAS - c’è un singolo SoC, che elabora una varietà di funzioni dai due domini dell’infotainment e dell’assistenza alla guida contemporaneamente. Ciò include, ad esempio, il parcheggio automatizzato e il rilevamento della corsia, abbinato a una navigazione intelligente e personalizzata e all’assistenza vocale. I vantaggi per i produttori di veicoli sono meno spazio e cablaggi richiesti, il che significa costi inferiori.