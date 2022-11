Bosch Quick Fit: ecco come funzionano i nuovi sensori di pressione per pneumatici

Ascolta la versione audio dell'articolo

Semplificare. Il mondo degli pneumatici sta attraversando un momento di cambiamento e semplificazione. Su questa scia si inseriscono i nuovi sensori per la pressione universali pensati e sviluppati dal colosso tedesco Bosch.

Al passo con le normative per il monitoraggio della pressione

Il monitoraggio costante della pressione degli pneumatici svolge un ruolo fondamentale per la sicurezza stradale. Inoltre, il mantenimento della corretta pressione degli pneumatici favorisce consumi efficienti di carburante e riduce l'usura del battistrada. E la normativa dice che dal 2014, tutti i nuovi veicoli immatricolati in Europa devono essere dotati di un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (Tpms). In genere, i sensori misurano la pressione degli pneumatici direttamente sulla gomma e trasmettono continuamente le letture alla centralina elettronica in modalità wireless. Se è necessario sostituire i sensori difettosi, le officine devono spesso identificare i sensori specifici del veicolo e ordinarli separatamente. Ma bisogna vedere che quello specifico sensore sia disponibile. A tal proposito, Bosch ha pensato di semplificare questo passaggio introducendo dei sensori di pressione universali battezzati Quick Fit che coprono il 90% dei veicoli in circolazione nel Vecchio Continente. Allo stesso tempo, Bosch ha sviluppato il Tpa 300, un nuovo strumento di programmazione che, insieme ai sensori universali, è in grado di settare i sensori di rilevazione della pressione degli pneumatici di altre venti case automobilistiche, aumentando la copertura dei veicoli circolanti in Europa a oltre il 95%.

Vantaggi per l'aftermarket e le officine

I nuovi sensori Bosch Quick Fit a programmazione universale consentono ai grossisti e alle officine di coprire un'enorme quota del mercato dei veicoli con soli quattro codici prodotto, risparmiando sul lavoro e le spese di magazzino e aumentando al contempo la disponibilità. I sensori sono creati in diversi modelli e dimensioni di valvola con varianti in gomma e acciaio. Con una disponibilità di tutti i tipi di cerchi e pneumatici più comuni.

Nuovo Tpa 300 per la programmazione dei sensori

Nonostante i sensori, in linea di principio, possano essere messi in funzione utilizzando qualsiasi strumento di programmazione generico, Bosch raccomanda di programmarli utilizzando il Tpa 300. Questo nuovo strumento è stato sviluppato appositamente per la configurazione facile e veloce. I tecnici dell'officina possono leggere e controllare i dati trasmessi in modalità wireless sul display a colori da 2,8 pollici del Tpa 300. Il dispositivo li guida passo dopo passo lungo tutta la procedura di autoapprendimento. Il prezzo di acquisto del sistema di programmazione comprende anche gli aggiornamenti software per le funzioni del dispositivo e per i veicoli e i sensori coperti per i primi tre anni dall’acquisto. In questo modo, le officine sono sempre aggiornate. Nella dotazione di serie è incluso il cavo di ricarica, un cavo Usb-B, una guida rapida, il manuale per l'utente e una pratica valigetta. È disponibile anche un modulo Obd-II in opzione.