Bosch rilancia sulle fuel cell e l’idrogeno per i veicoli commerciali leggeri

Dopo i test tecnici richiesti, i veicoli hanno ottenuto l'approvazione ufficiale per l'uso su strada.

Primi risultati del progetto

Il progetto sta già fornendo importanti informazioni: anche a pieno carico, i veicoli possono percorrere fino a 540 chilometri e con un tempo di rifornimento completo di soli sei minuti. La cella a combustibile può quindi essere in futuro una interessante soluzione alternativa alla propulsione elettrica, in particolare per gli operatori di flotte i cui furgoni coprono distanze particolarmente lunghe durante il giorno e tornano in deposito la sera.

Daimler e Volvo già presenti con le celle a combustibile

Ricordiamo che uno dei primi sguardi all’idrogeno per i mezzi pesanti è stato nel 2020, quando Daimler Truck e il gruppo Volvo hanno firmato un accordo preliminare non vincolante per la costituzione di una nuova joint venture che nel 2021 è diventata realtà con il nome Cellcentric. L’obiettivo è di sviluppare, produrre e commercializzare sistemi a celle a combustibile per applicazioni su veicoli pesanti e altri casi d'uso.

Unendo le forze si riducono i costi di sviluppo per entrambe le società e si accelera l'introduzione sul mercato dei sistemi a celle a combustibile nei prodotti utilizzati per il trasporto pesante e per le applicazioni a lungo raggio. La cooperazione è diventata più necessaria per raggiungere gli obiettivi del Green Deal entro un periodo di tempo fattibile. L'obiettivo comune è che entrambe le aziende offrano, nella seconda metà del decennio, veicoli pesanti di serie con celle a combustibile per applicazioni a lungo raggio.