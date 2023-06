Bosch semplifica il gonfiaggio con due mini compressori portatili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si chiamano EasyInflate 18V-500 e EasyJump i due piccoli ma potenti mini compressori alimentati a batteria lanciati da Bosch. Il primo si adatta per gonfiare (e sgonfiare) in particolare barche, piscine per bambini o materassi ad aria visto che è in grado di erogare un flusso d’aria elevato fino a 530 litri al minuto.

EasyJump con i suoi 10,3 bar di potenza è studiato per gonfiare pneumatici di auto, gomme di biciclette, palloni e piccoli articoli per sport acquatici. Easyinflate 18V 500 ha un costo di 95 euro (compresa batteria) mentre EasyJump costa circa 80 euro euro