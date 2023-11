Bosch: soluzioni all’avanguardia per le due ruote in mostra a Eicma 2023

Il Drive Control Unit di Bosch combina inverter, sistema di gestione del motore e controllo del veicolo in un unico componente compatto. Insieme al motore nel mozzo della ruota, il Drive Control Unit può essere utilizzato per implementare funzioni di comfort, come la modalità di avvio dolce (Smooth Riding) o il cruise control per mantenere una velocità costante. Controllato dal motore elettrico, il controllo elettronico della trazione impedisce lo slittamento della ruota posteriore in partenza e aumenta la sicurezza di guida. La funzione One-Throttle Ride, invece, aumenta l'efficienza del sistema di propulsione, recuperando energia di frenata quando il motociclista rilascia l’acceleratore. Ciò contribuisce a prolungare l'autonomia della batteria fino all'8%. Oltre al Drive Control Unit per i motori elettrici, a EICMA Bosch presenterà il Vehicle Controller che offre la possibilità di implementare ulteriori funzioni oltre a quelle di base per la propulsione elettrica. Per esempio, oltre al controllo della pompa per il raffreddamento ad acqua, soddisfa diversi standard di ricarica (per esempio CCS-AC o 2W CHAdeMO). Grazie a oltre 110 punti di connessione, il Bosch Vehicle Controller può essere abbinato a diverse architetture di veicoli e soddisfa i requisiti attuali e futuri dei veicoli a due ruote elettrici.

Sistemi di gestione del motore per soddisfare le future normative

Bosch lavora anche per ottimizzare gli attuali sistemi a combustione per renderli più sostenibili. In questo ambito, Bosch fornisce sistemi di gestione del motore e componenti per i veicoli a due ruote e powersport per consentire alle case costruttrici di soddisfare le future normative sulle emissioni, come Euro 5 e il BS 6 (Bharat Stage 6), in India, inclusa la Diagnostica di bordo II (OBD), Step 1 e 2. Insieme alla più recente tecnologia dei sensori, i sistemi di gestione del motore riescono a migliorare notevolmente l'efficienza rispetto al carburatore convenzionale, ancora ampiamente diffuso nei mercati emergenti. I componenti Bosch del motore, come gli iniettori, i sensori e le centraline, sono già in grado di gestire miscele di carburante fino all’E100, anche nel settore delle due ruote. Le funzioni aggiuntive, come le varie modalità di trazione o le soluzioni di cambio elettronico quickshift si possono implementare rapidamente e facilmente tramite la centralina elettronica del motore, anche nelle classi di veicoli più piccole.

