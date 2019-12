Bosch svilupperà batterie a celle a combustibile in Cina

WUXI - Bosch svilupperà batterie a celle a combustibile nella città di Wuxi, nella Cina orientale, con l'obiettivo di rifornire il mercato emergente locale dei veicoli a celle a combustibile. Il centro di produzione dovrebbe entrare in funzione nel 2021 e diventerà il primo impianto di sviluppo di batterie a celle a combustibile del fornitore tedesco fuori dalla Germania. Il nuovo sito svilupperà, testerà e produrrà sistemi di batterie a celle a combustibile e relativi componenti chiave tra cui valvole di iniezione di idrogeno e compressori d'aria elettronici. Le vendite di veicoli a celle a combustibile, principalmente autobus, sono in rapido aumento in tutta la Cina. Nei primi dieci mesi dell'anno 1.327 veicoli a celle a combustibile sono stati venduti nel Paese, con una crescita otto volte superiore rispetto all'anno precedente secondo l'Associazione cinese dei produttori di automobili.