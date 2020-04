Bosch con un fatturato il leggero calo nel 2019 affronta la sfida 2020 del Coronavirus

Le vendite sono scese del 17% solo a marzo. «Dovremo fare uno sforzo incredibile per arrivare almeno a un risultato di parità. In una crisi di questa portata, essere così diversificati, con tanti settori di business si rivela ancora una volta un vantaggio» ha spiegato il CFO. Al momento l'obiettivo è la messa in atto di misure ad ampio spettro volte a ridurre i costi e assicurare liquidità.

Tra queste vi sono la diminuzione dell'orario di lavoro e della produzione, già attuate in molte sedi in tutto il mondo, la riduzione della retribuzione per il management e la posticipazione degli investimenti. Inoltre Bosch ha già lanciato un programma completo per migliorare la competitività. «Nel medio termine il nostro obiettivo è di tornare a circa un 7% di margine operativo, ma senza dimenticare le attività essenziali per proteggere il nostro futuro. Stiamo concentrando tutte le nostre energie su questo e sul superamento della pandemia. In questo modo creeremo le basi finanziarie che ci servono per cogliere le enormi opportunità future per il Gruppo» ha spiegato Asenkerschbaumer.