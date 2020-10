Bosco in città: un anno (e 30 milioni di euro) non bastano a piantare un albero Nel Paese che vuol spendere in fretta 209 miliardi Ue, per utilizzare i 30 milioni stanziati nell’ottobre 2019 per «mettere a dimora impianti arborei da legno a ciclo medio e lungo» servirà almeno un altro anno, nonostante il lungo confronto tecnico fra governo ed enti locali di Gianni Trovati

Nel Paese che vuol spendere in fretta 209 miliardi Ue, per utilizzare i 30 milioni stanziati nell’ottobre 2019 per «mettere a dimora impianti arborei da legno a ciclo medio e lungo» servirà almeno un altro anno, nonostante il lungo confronto tecnico fra governo ed enti locali

I fondi, 30 milioni di euro, sono stati stanziati nell’ottobre 2019. Ma per piantare gli alberi - pardon: per «mettere a dimora impianti arborei da legno a ciclo medio e lungo» - servirà almeno un altro anno. E non è detto che ci si riesca, nonostante il lungo confronto tecnico fra governo ed enti locali. Con la sua prosa ministeriale, il decreto attuativo sul verde urbano è un saggio delle incognite su un Paese che punta a spendere 209 miliardi Ue per la ripresa. Ma non riesce a usare 30 milioni per gli alberi nelle città.

La storia

Si tratta, insomma, di una storia, minore ma significativa. Inizia il 14 ottobre del 2019, quando arriva in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le «misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria». In pratica, come spesso capita l’Unione europea ci ha messo in mora su una serie di regole ambientali. E noi, pronti, rispondiamo con un decreto. «Necessario e urgente» come da Costituzione. Ma gonfio di decreti attuativi come da tradizione.

Quello sugli alberi, chiamato a fissare le regole con cui distribuire 30 milioni in due anni per le piantumazioni nelle Città metropolitane, ha stazionato per mesi in Conferenza Unificata, dove bisogna costruire l’intesa fra governo ed enti territoriali come capita sempre quando le norme intrecciano le competenze locali.

Troppi documenti necessari

Aggiusta di qua e integra di là, il risultato raggiunto da poco non appare esattamente in linea con la fanfara delle «semplificazioni» appena suonata con il decreto di luglio. Perché per ambire ai fondi verdi le Città dovrebbero desertificare ettari di foreste per produrre tutti i documenti necessari all’esame ministeriale.

I progetti, spiega l’articolo 4 del Dm, devono «tutelare la biodiversità», ma soprattutto «migliorare la funzionalità ecosistemica delle infrastrutture verdi». «Mica cotiche», si direbbe a Roma. Valutare obiettivi così ambiziosi non è semplice. E per farlo il ministero vuole guardare le carte. Tante.