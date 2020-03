Bossi-Belsito, dalle multe ai gioielli le spese dell’ex tesoriere Le motivazioni dell’ultima sentenza sui fondi della Lega nord, con la quale l’11 settembre 2019, è stata confermata la condanna dell’ex tesoriere di Patrizia Maciocchi

I fondi della Lega nord utilizzati dal tesoriere Francesco Belsito per debiti personali, per pagare multe per violazione al Codice della strada, gioielli, fiori, armi e attrezzature subacquee. La Corte di cassazione (sentenza 9743) deposita le motivazioni dell’ultima sentenza sui fondi della Lega nord, con la quale ha confermato, l’11 settembre 2019, la condanna ad un anno e otto mesi dell’ex tesoriere Belsito per appropriazione indebita e il non luogo a procedere per l’ex senatur del Carroccio e per il figlio Renzo, nell’ambito del filone milanese del procedimento. I giudici della seconda sezione penale, hanno respinto il ricorso del Pg che chiedeva di estendere anche ai coimputati Umberto e Renzo Bossi gli effetti della querela, presentata il 27 novembre 2018 da Matteo Salvini, come rappresentante della Lega Nord per l’indipendenza della Padania, solo nei confronti di Francesco Belsito.

La posizione dell’accusa

Una richiesta giustificata dal fatto che, ad avviso della pubblica accusa, le singole operazioni economiche relative ad appropriazioni di denaro, sono parte di un’unica condotta contestata agli imputati e non fattispecie “mono soggettive” come ritenuto dalla Corte d’Appello. La strada non é però percorribile perché i giudici di seconda istanza non hanno ipotizzato il concorso, passo che avrebbe loro consentito di rimettere gli atti al Pm. Di loro iniziativa non avrebbero potuto comunque procedere nei confronti di Bossi per episodi a lui formalmente non contestati. La Suprema Corte sottolinea che la pubblica accusa avrebbe potuto attivarsi autonomamente per precisare l’imputazione in sede di dibattimento di primo grado o procedere all’instaurazione di un processo autonomo nei confronti dell’eventuale concorrente. Quello che il Pm non può fare è invece chiedere alla Cassazione di annullare la sentenza impugnata in assenza di fatti formalmente contestati a Umberto Bossi.

Le spese personali

Umberto Bossi, il figlio Renzo e Francesco Belsito erano tutti imputati per appropriazione indebita, con l’accusa di aver usato i soldi dei finanziamenti pubblici per spese personali: dal dentista alla laurea. In appello solo Belsito era stato condannato, con pena sospesa dai giudici territoriali milanesi che avevano invece deciso il non luogo a procedere per Bossi padre e figlio. Le norme sull’appropriazione indebita prevedevano, infatti, la procedibilità su querela.