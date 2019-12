Lega, approvato all’unanimità il nuovo statuto. Bossi attacca Salvini Il segretario della Lega è arrivato, portando un presepe, al congresso Federale del partito

Con un Congresso straordinario a Milano la Lega cambia pelle. Finisce il modello di Bossi, diventa il partito di Salvini. I circa 500 delegati del Carroccio hanno approvato per alzata di mano il nuovo statuto. Il via libera è stato all’unanimità. Il partito fondato da Umberto Bossi non sarà liquidato ma resterà in vita, anche (soprattutto) per le pendenze con la magistratura legate alla restituzione allo Stato dei 49 milioni di euro di rimborsi elettorali giudicati irregolari.

Il “padre fondatore” Umberto Bossi, ha partecipato al Congresso, mantiene la carica di “Presidente Federale a vita” e nell’articolo 1 viene mantenuta la parola “Padania”. Nessun cambio è previsto per il simbolo con l’Alberto da Giussano né per la sede, che resta a Milano, in via Bellerio. Non è automatico, inoltre, l’azzeramento delle altre cariche, compresa quella di segretario federale oggi ricoperta da Matteo Salvini. Il nodo sarà affrontato fuori dal congresso, in un momento successivo.

Salvini, che è giunto al Congresso portanto un Presepe, è tornato sul caso della nave Gregoretti. «Non penso che questi giudici attacchino me - ha detto -, attaccano un popolo. Non c’è in ballo la libertà personale di Salvini è un attacco alla sovranità nazionale, alla sovranità popolare, al diritto alla sicurezza e alla difesa dei confini». Quanto poi alla riforma della legge elettorale, il leghista ha mandato in via indiretta un messaggio alla Consulta. «A gennaio ci sarà la Corte Costituzionale che deciderà o meno della ammissibilità del referendum per modificare la legge elettorale - ha ricordato - e noi contiamo che i supremi giudici non scippino questo esercizio di democrazia ai cittadini italiani, che hanno il diritto di scegliere con che sistema elettorale votare».

Il Congresso straordinario si è aperto con il fondatore all’attacco. «Se Salvini vuole avere la possibilità di avere il simbolo della Lega nel partito che sta facendo, deve raccogliere le firme», ha detto il senatur nell’intervento dal palco. «Oggi non si chiude nessun partito. I giornalisti mi hanno chiesto se oggi è il funerale della Lega. Col c... il funerale, non c'è nessun funerale alle porte», ha detto Bossi .

Bossi: non sottovalutare le sardine

«Non servono le sardine per creare spinte sociali. Le sardine non sono da sottovalutare diventeranno un partito e c'è già si chiama Pd», ha detto Bossi, fondatore e senatore della Lega, dal palco del congresso in corso a Milano. «Bisogna imparare - ha ricordato - a non sottovalutare».