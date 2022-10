Bostrico, 20mila ettari di boschi danneggiati: epidemia favorita dalla siccità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Perdita di valore di 132 milioni di euro del legname da vendere, 20mila ettari di foreste attaccate, un’area grande come la metà della superficie già colpita da Vaia: sono i danni del bostrico tipografo fatti fino a oggi in Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. La stima, aggiornata al 2022, la fornisce Etifor, uno spin off dell’Università di Padova che si occupa della valorizzazione del patrimonio forestale in Italia e che ha raccolto ed elaborato questi dati, monitorando gli impatti della tempesta Vaia sul territorio. Tutto infatti parte da lì, da quel 28 ottobre 2018 in cui vennero schiantati 9 milioni di metri cubi di legname in 42.800 ettari di bosco.

Tutto parte da Vaia

È stata Vaia a dare il via alla proliferazione di questo coleottero che in condizioni normali attacca e si riproduce nelle piante deboli, soprattutto abeti rossi, contribuendo alla pulizia della foresta: «Il problema è che con la grande presenza di materiale a terra, ha cominciato ad attaccare gli alberi sani, portandoli alla morte: da endemico è diventato epidemico», spiega Lucio Brotto, co-fondatore di Etifor.

«Quest'anno la situazione si è aggravata a causa delle alte temperature che hanno indebolito le piante e favorito la diffusione di questo insetto, che agisce in estate, tra luglio e agosto: prima sopra i 1.500-1.600 era difficile trovare danni, ora invece è più facile», continua Brotto, che stima in 4-5 anni la durata della fase epidemica.

I danni nelle regioni colpite

I danni da bostrico possono avvicinarsi e in alcuni casi superare quelli della tempesta che ne ha innescato l'epidemia: ad esempio, in Lombardia, Vaia ha danneggiato 4.200 ettari e il bostrico ne ha già colpito ulteriori 3.000, a cui se ne aggiungeranno altri nei prossimi anni.

Per quanto riguarda la provincia più colpita, quella di Trento, Vaia ha danneggiato 20.836 ettari di foresta, di cui più di metà classificabili come gravi. Nel 2021 gli ettari attaccati dal bostrico erano già 5.300 e nel 2022 sono stati altri 3mila. In particolare, nel Trentino orientale, l'area più colpita da Vaia, il monitoraggio attraverso le trappole degli insetti ha fatto segnare incrementi prossimi al 20% tra il 2020 e il 2021. Qui il solo distretto di Cavalese, il più danneggiato in assoluto, nel 2022 ha registrato quasi il 40% dei danni da bostrico dell'intera provincia di Trento, con 3.270 ettori danneggiati su 8.350 totali trentini.