Bot e affitti, ecco come potrebbero cambiare le tasse sulle rendite finanziarie

Il riordino delle tasse sui redditi di capitale, più conosciuti sotto la voce “rendite finanziarie” provano a ricavarsi un posto in primo piano nella riforma del Fisco. Le rendite finanziarie, oggi articolate in un sistema che premia i titoli di Stato con l'aliquota del 12,5% e sale fino al 26% per plusvalenze degli investimenti (si veda anche Il Sole 24 Ore del 5 aprile), rientrano infatti in uno dei correttivi alla delega fiscale riformulati dal Mef e inviati alle forze politiche. E che, salvo ulteriori rotture all'interno della maggioranza, a stretto giro saranno sottoposti all'esame della commissione Finanze della Camera.

Verso nuovo round in commissione Finanze alla Camera

Al termine della riunione di maggioranza che si è svolta martedì 5 aprile, e alla quale ha partecipato anche il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D’Inca, Fi e Lega hanno posto condizioni per riprendere senza ulteriori slittamenti l’esame del Ddl delega fiscale in commissione: non solo che i pareri delle Commissioni sui decreti attuativi siano vincolanti, ma anche l’accoglimento di un emendamento della Lega sul mantenimento dell’imposta attuale per le cedolari esistenti (una sorta di “clausola di salvaguardia” contro il rischio di aumenti della tassazione praticati da esecutivi futuri). A fronte del via libera di Palazzo Chigi a queste condizioni verrebbero ritirate le altre proposte di modifica diverse da quelle messe a punto a seguito del confronto con il ministero dell’Economia. La seduta della commissione, inizialmente prevista per la serata di martedì, è slittata alle 13.30 di oggi, mercoledì 6 aprile.

Il pacchetto di proposte del Mef

L'emendamento del Mef, sostenuto soprattutto da Italia Viva e dal Pd, si va ad aggiungere a quelli che prevedono lo scivolo di due anni per chi esce dalla flat tax, il cashback delle detrazioni fiscali con priorità a quelle socio-sanitarie, la clausola per escludere ogni possibile aumento delle tasse e l'estensione della semplificazione degli adempimenti in via telematica per contrastare evasione ed elusione fiscale.

L'ipotesi di due aliquote transitorie sulle rendite finanziarie

Con la riformulazione da parte del ministero dell'Economia dell'articolo 2 della delega fiscale, nell'ambito della revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, si prevede che la progressiva e tendenziale evoluzione del sistema verso un modello compiutamente duale si ottenga (anche) con «l’applicazione, a regime, della medesima aliquota proporzionale di tassazione e, in via transitoria, di due aliquote di tassazione proporzionale, ai redditi derivanti dall’impiego del capitale, anche nel mercato immobiliare». Su questo principio - un'aliquota proporzionale “a regime” e due in via transitoria - è comunque scattato l'allarme di una parte della maggioranza.

Le perplessità di Lega e Forza Italia

In particolare il centrodestra (Lega e Forza Italia), non ha visto di buon occhio quanto trapelato in via informale sull'ammontare delle aliquote, che saranno indicate dai decreti attuativi della delega fiscale. Stando a indicazioni informali, le aliquote potrebbero essere del 15% per i redditi derivanti dall'impiego di capitale e del 26% per quelle immobiliari. Ma a preoccupare è soprattutto il fatto che con un meccanismo di imposizione duale si potrebbe decretare la fine delle tasse piatte come ad esempio la cedolare secca sugli affitti.