«Both Sides of the Blade», un intenso triangolo sentimentale con un grande cast

Una scena del film «Call Jane» di Phyllis Nagy

Call Jane

Altro film presentato in concorso è l'americano «Call Jane» di Phyllis Nagy, una pellicola al femminile con protagoniste Elizabeth Banks e Sigourney Weaver.Ambientato negli Stati Uniti degli anni Sessanta, il film racconta di Joy, una casalinga che rimane nuovamente e improvvisamente incinta. Nonostante gli avvertimenti del medico che la avvisa dei rischi di una nuova gravidanza, il personale dell'ospedale rifiuta di fare per lei un'eccezione in un momento in cui l'aborto era illegale. L'unica speranza per Joy è un gruppo di donne attive per poter aiutare persone come lei.Nota per aver firmato la sceneggiatura di «Carol» di Todd Haynes, Phyllis Nagy esordisce alla regia di un film per il cinema con un prodotto dai temi importanti, incentrato sulla solidarietà femminile e sulle difficoltà di vivere in un periodo in cui la libertà subisce varie limitazioni.Se la base della storia è significativa e i personaggi sono ben scritti, quello che manca a questo film è una vera e propria urgenza per raccontare argomenti come questo. Un po' paradossalmente «Call Jane» è un lungometraggio troppo freddo e didascalico, incapace di riuscire davvero a scuotere come vorrebbe. La confezione è discreta, ma da un film con un soggetto come questo era lecito aspettarsi di più.