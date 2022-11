Bottarga di Cabras, prezzi record. E ora si punta al marchio Dop

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fino a 600 euro al chilo: al primo borsino internazionale della bottarga di Cabras, voluto dalle istituzioni locali per promuovere e valorizzare esemplari scelti delle uova di muggine stagionate e lavorate secondo la tradizione del posto, sono stati registrati prezzi record. E ora i pescatori oristanesi puntano a un marchio di qualità, possibilmente quello Dop, per valorizzare ancora di più il prodotto della laguna.

Sono stati dodici i pezzi messi in vetrina al miglior offerente. Quello con il maggior valore, dal peso di 514 grammi, era partito da una base d’asta di 128,5 euro e se l’è aggiudicato il ristoratore di Quartu Sant'Elena dell'Arkè, Christian Carboni.

Riconoscimento del giusto prezzo per la vera bottarga prodotta e lavorata a Cabras, espansione delle vendite e, sullo sfondo, il potenziale raggiungimento dell’obiettivo di un marchio di tutela. Sono gli obiettivi che si prefiggono ora produttori e pescatori dopo il successo dell’iniziativa.

«Crediamo che questo appuntamento abbia fatto conoscere bene la qualità della nostra bottarga che si differenzia dalle altre produzioni similari per la sua grande qualità – ha detto a margine della manifestazione Carlo Serra, presidente del Nuovo Consorzio Cooperative Pontis – purtroppo in commercio ci sono troppe bottarghe che si spacciano per le nostre e, dunque, è necessario contraddistinguere le vere produzioni. Ancora oggi al nostro prodotto non viene riconosciuto il valore che merita pur rappresentando una eccellenza ed è per questo che è necessario riconoscere ai nostri produttori il vero valore di questo prodotto di nicchia». Tra i problemi quelli di una concorrenza con le produzioni non originali che «hanno abbassato il valore nel mercato – conclude Serra – le vendite sono calate e i nostri produttori ne hanno risentito».

All’appuntamento hanno partecipato circa 50 buyer, di cui 10 provenienti dall’estero, in particolare dalla Germania. Il primo ad aggiudicarsi la “baffa” della giornata è stato Andrea Alesi, ristoratore di Casa Antica, in Germania. Per lui il borsino ha fruttato la bottarga da 328 grammi strappata ai concorrenti a 87 euro che, a conti fatti, è stata acquisita al miglior rapporto qualità prezzo della giornata.

«Come azienda – ha detto Alesi – puntiamo molto sul racconto dei territori e dei piatti che portiamo ai nostri clienti: offrire un prodotto come questo ci permette di raccontare Cabras e i suoi sapori». Buoni affari anche per i ristoratori Perna, da Berlino, che si sono aggiudicati i lotti 2 e 5 pagando le due baffe da 454 e 388 grammi con un prezzo di 385 euro per entrambi i lotti. Ancora dalla Germania i buyer del ristorante Orangerie di Pasquale Carroccia (a Darmstadt) e Cosimo Durante della trattoria Salento di Colonia, che hanno definito la bottarga di Cabras «un prodotto unico da portare nelle aziende».