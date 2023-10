Trapper Gallagher ai domiciliari per maltrattamenti alla compagna in gravidanza

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nuovi guai giudiziari per il trapper romano Gallagher, all’anagrafe Gabriele Magi. Il 29enne è finito ai domiciliari, con l’obbligo di braccialetto elettronico, per aver picchiato e maltrattato la compagna per anni. Il 29enne è stato arrestato dopo l’ennesima denuncia della ragazza che, tra il 2021 e il 2023, è stata costretta a sopportare le angherie del compagno. Durante la gravidanza è stata addirittura strattonata contro un termosifone, per fortuna senza conseguenze per lei e per il feto.

Violenza durante la gravidanza

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Gallagher - volto noto non solo della scena trapper ma anche delle forze di polizia - avrebbe più volte picchiato la sua compagna, in particolare dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Il primo episodio risale ad aprile 2021, quando il ragazzo devastò ogni cosa gli si parasse davanti agli occhi al termine di una lite con la fidanzata. All’epoca la ragazza viveva ancora con i genitori che espressero alla figlia la loro contrarietà a quel rapporto. Così la giovane decide di lasciare casa dei suoi e cominciare la convivenza con il suo compagno, nonostante le prime avvisaglie dei comportamenti violenti. Proprio in quel periodo la coppia scopre di aspettare un bambino e, poco prima la nascita del piccolo, Magi si scaglia per l’ennesima volta contro la compagna e la scaraventa contro un termosifone. Il 12 luglio 2022 la situazione precipita. Il trapper rientra a casa e sferra un calcio contro la compagna che era in compagnia di un amico. La giovane riporta la rottura di una costola ma decide di non denunciare Gallagher, strappandogli la promessa di intraprendere un percorso di cure psichiatriche e di disintossicazione.

Loading...

La denuncia della ragazza

A settembre, però, i maltrattamenti si ripetono e dalle litigate si passa velocemente alle botte, le continue botte che porteranno la ragazza a denunciare il compagno. «Ho parlato con il mio assistito e credo che il quadro sarà ridimensionato - le parole del suo avvocato, Gian Maria Nicotera -. Alcuni episodi che la ragazza riferisce sono avvenuti alla presenza dei genitori di Gabriele, che me li hanno raccontati in un modo diverso. In settimana sarà interrogato davanti al gip e credo che fornirà adeguate spiegazioni per chiarire alcuni aspetti». Non è la prima volta che Gallagher ha problemi con la giustizia. Nel 2019 finì in manette con l’accusa di aver rapinato alcuni fan che gli avevano chiesto un selfie. Nel 2020, invece, fu vittima dell’attacco da parte di una band rivale che fece irruzione nel suo studio aggredendolo. Le immagini fecero il giro del web e gli autori arrestati.